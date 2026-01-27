怎能不愛車／迷你機車紅了60年 2026年改穿「香蕉裝」！

記者鍾釗榛／綜合報導

2026年Honda Monkey迷你機車。（圖／翻攝Honda網站）

Honda Monkey能紅超過一甲子，關鍵就在它從不把自己當成「正經八百」的摩托車。時間回到1961年，Monkey 最早只是東京多摩地區主題樂園裡的實驗性小車，當年記者看到大人蜷縮著騎上原型車，模樣就像馬戲團裡的猴子，「Monkey」這個名字也就此誕生。原本只是玩票性質，卻在本田不斷改良下，一路進化成全球車迷心中的療癒系經典。

2026年Honda Monkey推出改款。（圖／翻攝Honda網站）

老靈魂配上新衣服

來到2026年，Monkey 125依舊維持那套讓人會心一笑的設定，124c.c.氣冷單缸引擎、五速變速箱全數保留，重點放在視覺更新。今年一次端出三款新塗裝，包括低調耐看的霧面槍粉黑、向品牌歷史致敬的騎士銀紅，以及呼聲最高的「珍珠喜馬拉雅白＋香蕉黃」配色，這也被不少車迷笑稱是「Monkey終於長出香蕉皮」。

被戲稱香蕉版的「珍珠喜馬拉雅白＋香蕉黃」配色。（圖／翻攝Honda網站）

科技與安全一次到位

別看Monkey外型可愛，配備可一點也不隨便。圓形LCD儀表在啟動時會閃爍迎賓，全車系標配LED照明，動力也符合最新歐5+排放法規，在6,750轉可輸出約9.25匹馬力。前輪220mm碟煞搭配IMU控制ABS，讓這台小車在城市通勤時同樣安心。

前輪220mm碟煞搭配IMU控制ABS。（圖／翻攝Honda網站）

Monkey最大魅力

整備重量約105公斤、座高僅約77.6公分，幾乎任何身高的騎士都能輕鬆駕馭。倒立式前叉與雙後避震設定，讓Monkey在市區坑洞、巷弄轉彎時反而顯得格外靈活。最高時速約90公里，不求快，但每一段路都充滿樂趣。

整備重量約105公斤、座高僅約77.6公分。（圖／翻攝Honda網站）

Honda也替Monkey準備一整套原廠配件，從鍍鉻後行李架、帆布邊箱，到USB充電孔與加熱手把通通有，甚至還能選配防盜警報器。這不只是一台機車，更像是一件可以每天陪你出門散心的移動玩具。

