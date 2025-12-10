【怎能不愛車】這不是一般休旅！Lotus混動休旅加速直逼超跑

記者鍾釗榛／綜合報導

Lotus For Me混動休旅。（圖／翻攝中國工信部）

以輕量化聞名的Lotus，如今竟替自家最大的SUV塞進一具2.0升渦輪汽油引擎，還搭上全新插電式混合動力系統，讓原本純電身份的Eletre來個大變身。這款全新車型名為「For Me」。

2.0升渦輪汽油引擎配上混動系統。（圖／翻攝中國工信部）

英倫輕量化理念正式告別

Eletre For Me搭載的電池從原本純電版的107 kWh，直接縮水到70 kWh，但重量卻不減反增，最重版本直接來到約2,630公斤，這樣的噸位已徹底與創辦人Chapman的輕量化哲學分道揚鑣。雖然車迷心理可能難以接受，卻完全反映出品牌在市場與法規壓力下的不得不。

性能不手軟

雖然車重破2.6噸，但火力可是一點也沒讓步。這具汽油引擎可輸出275匹馬力，搭配雙電動馬達後綜效來到驚人的952匹，0到100公里加速僅需3.3秒，直接晉級超跑範疇。純電續航最高可達約420公里（CLTC 估算），而且支援超充，只需8分鐘就能從30%充電至80%，算是大型SUV裡相當搶眼的規格。

SUV成生存關鍵

Lotus原本喊話要在2028年前告別燃油引擎，如今情勢急轉彎。電動車市場成長速度不如預期，加上跑車銷量有限，公司若僅靠Emira等傳統燃油跑車，根本撐不下去。Eletre、Emeya、甚至未來的混合動力Emira，都成了維繫品牌生存的重要支柱。也因此這款插電式混動SUV「For Me」將在全球上市，只是歐洲市場是否沿用同名仍待官方揭曉。

