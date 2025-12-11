【怎能不愛車】這尺寸沒人做過！Genesis給豪華旅行車一記震撼彈

記者鍾釗榛／綜合報導

為了替品牌十週年留下經典紀念，Genesis端出一款前所未見的「全尺寸豪華旅行車」G90 Wingback Concept。這輛概念車先前在勒卡斯特萊車展同步與GV60 Magma現身，如今官方釋出更完整的深岩漿綠車身照，氣勢瞬間拉滿。首席創意官Luc Donckerwolke更親自駕駛登場，直言「跨界車已經滿街跑，是時候來點新東西了。」

全尺寸豪華旅行車G90 Wingback Concept。（圖／翻攝Genesis網站）

尺寸直接拉到S-Class級

G90 Wingback基於現行旗艦轎車G90平台打造，維持相同5080mm車長，直接瞄準賓士S-Class、BMW 7系都沒碰過的「全尺寸旅行車」級距。動力規劃也完全承襲G90，包括3.3升雙渦輪V6（約365匹）與5.0升V8（約420匹），未來甚至可能透過Magma性能部門再往上加碼。

G90 Wingback基於現行旗艦轎車G90平台打造。（圖／翻攝Genesis網站）

更寬、更兇、更有未來感

外觀重點在於更外擴的輪拱、專屬22吋輪圈、加大盾形水箱罩與進氣口，搭配延伸至車尾的俐落車頂線條、分體式尾翼與強化後擴散器，讓這輛旅行車兼具旗艦氣場與性能味。整體造型完全跳脫傳統旅行車印象，甚至比歐系同級對手更大膽。

帥氣的空力設計，讓旅行車兼具旗艦氣場與性能味。（圖／翻攝Genesis網站）

內裝改走高級運動風

座艙採用絎縫Chamude面料，並以綠色Magma車縫線取代品牌招牌橘色，豪華中帶點性能味。Donckerwolke形容Wingback是「Magma與One of One客製計畫的橋樑」，暗示若真的量產，定位可能接近少量、甚至半訂製的旗艦作品。

座艙採用絎縫Chamude面料，並以綠色Magma車縫線取代品牌招牌橘色。（圖／翻攝Genesis網站）

市場反應「超熱」

雖然Genesis尚未鬆口量產計畫，但如今介紹細節越來越完整，外界普遍認為品牌正在積極評估需求。以現行G90在美國約2,980,000至3,420,000元台幣的售價推算，Wingback若上市勢必更高。從目前熱度來看，豪華旅行車市場，或許真的準備迎接韓系品牌的全新衝擊。

Genesis G90 Wingback Concept概念旅行車。（圖／翻攝Genesis網站）

