【怎能不愛車】過了二年還值得等嗎？英國小跑車將登上展覽台

記者鍾釗榛／綜合報導

Caterham Project V原型車。（圖／Caterham提供）

還記得2023年讓車迷超期待的Caterham Project V嗎，當年以比 MX-5還輕盈的電動跑格之姿亮相後，品牌就低調到像蒸發一樣。直到現在，Caterham終於帶來第一款可以真正運作的Project V原型車，準備在明年正式與全球車迷重逢。

Caterham Project V原型車比 MX-5還輕盈。（圖／Caterham提供）

CES與東京改裝車展雙舞台曝光

Caterham表示，這款全功能原型車將於2026年1月9日在日本東京改裝車展現身，搶先暖身的則是2023年概念車，會在1月4日的CES拉斯維加斯電子展亮相。這次的原型版本不只是展示品，而是未來量產車的核心測試平台，將決定最終性能走向。

Caterham Project V原型車進入量產前最終階段。（圖／Caterham提供）

268匹＋390公里續航

如果規格維持當初設定，Project V將搭載55 kWh鋰電池、單後置馬達驅動後輪，輸出268匹最大馬力，0到96 km/h加速預估4.5秒內完成。續航約390公里，並支援15分鐘從20%充到80%的快充。概念車的碳纖維＋鋁合金複合底盤也讓車重壓到1,189公斤左右，以電動跑車來說依舊超輕。

輸出268匹最大馬力，0到96 km/h加速預估4.5秒內完成。。（圖／Caterham提供）

2027有望量產

雖然原本喊2025年底或2026年初開放量產，但隨著原型車延到2026年1月才亮相，Caterham也坦言測試會一路跑到2026年底。代表真正的量產版本，最快恐怕要2027年才會報到。雖然又得再等一會兒，但能看到原型車問世，本身就是車迷的一大勝利。

賽車化的車艙，中控螢幕支援手機連結。（圖／Caterham提供）

