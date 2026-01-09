怎能不愛車／里程焦慮OUT Volvo EX60將在1／21發表

記者鍾釗榛／綜合報導

Volvo正式預告，全新純電中型休旅EX60將於2026年1月21日在瑞典斯德哥爾摩全球首發亮相。這款新世代電動休旅不只外型前衛，更以單次充電最高可跑810公里（WLTP）成為Volvo史上續航最強電動車，直接把「里程焦慮」變成過去式。

EX60將於2026年1月21日首發亮相。（圖／翻攝Volvo網站）

十分鐘再跑三百多公里

EX60搭載800V高壓快充系統，使用400kW快充設備時，只要短短10分鐘就能補進約340公里續航力，喝杯咖啡的時間就能再出發。對通勤族與長途旅行來說，充電速度幾乎跟加油一樣快，電動車生活正式進入無痛時代。

全新底盤撐起超強續航

EX60採用Volvo最新SPA3純電平台打造，並首度導入Mega Casting一體式鑄造技術，大幅減輕車重並提升結構剛性，同時讓能源效率全面進化。再加上Cell-to-Body電池整合技術，讓電池直接成為車體結構一部分，續航與安全同步升級。

智慧電池全天候最佳狀態

EX60還導入Volvo旗下Breathe Battery智慧演算法，能即時依照氣候與電池狀態調整充電模式，確保電池長期維持最佳效率。原廠更提供電池10年保固，讓車主用得久、開得安心。

