【怎能不愛車】重卡進化論！FUSO旗艦車款登上台北車展

記者鍾釗榛／綜合報導

FUSO連續五天進駐「2026 台北新車暨新能源車大展」。（圖／FUSO提供）

商用車品牌FUSO宣布，將在2025年12月31日至2026年1月4日，連續五天進駐「2026 台北新車暨新能源車大展」，在台北世貿一館13-2號入口與車迷及產業夥伴面對面交流。這場睽違兩年的年度車界盛事，也成為FUSO展現最新產品實力的重要舞台。

New Super Great領軍登場

本次展出焦點，正是上月正式亮相的旗艦級重卡New Super Great。新車融合德系動力科技與全新世代品牌設計語彙，從外型到駕駛介面皆全面進化，強調長時間駕駛下的舒適性與操作直覺，讓重卡不再只是工作工具，而是可靠的移動夥伴。

FUSO New Super Great重卡。（圖／FUSO提供）

對應多元產業需求

New Super Great提供21.5至46噸級的完整車型選擇，無論是冷鏈物流、建築營造或長途幹線運輸，都能依實際營運需求進行配置。透過高度彈性的車型編成，FUSO 也展現其深耕產業、貼近用戶實際使用情境的產品策略。

New Super Great提供21.5至46噸級的完整車型選擇。（圖／FUSO提供）

打造數據化運輸新世代

在安全科技方面，新車全面升級主被動防護系統，包含第六代主動煞車輔助系統與主動側邊防護輔助系統，協助駕駛降低行車風險。同時導入Truckonnect車隊管理系統，整合車輛定位、行駛軌跡、油耗分析與遠端診斷，讓企業主能以數據為核心，優化營運效率，迎向更智慧的運輸未來。

