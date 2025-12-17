【怎能不愛車】開著全新Toyota bZ4X 真實體驗有感升級

記者鍾釗榛／綜合報導

Toyota bZ4X電動休旅車。（記者鍾釗榛攝影）

全新進化的bZ4X，很明顯能感受到Toyota想把「未來感」這件事講得更清楚。新世代Hammerhead車頭搭配分離式頭燈，視覺更銳利，輪拱改為烤漆設計後，整體質感明顯提升，少了粗獷，多了幾分都會氣息。

輪拱改為烤漆設計後，整體質感明顯提升。（記者鍾釗榛攝影）

新世代Hammerhead車頭。（記者鍾釗榛攝影）

動感的貫穿式尾燈。（記者鍾釗榛攝影）

緩解續航焦慮

實際試駕最有感的，就是電池容量升級帶來的安心感。74.7kWh電池讓續航一口氣來到743公里，對我這種每天跑行程、偶爾跨縣市的人來說，真的不用再一直盯著電量。就算快充補到80%，大約半小時也能搞定，使用節奏相當友善。

74.7kWh電池讓續航一口氣來到743公里。（記者鍾釗榛攝影）

不激進 但很Toyota

227匹馬力與27.4kgm扭力並不是追求刺激，而是順順地把速度堆上來。新的e-Axle系統讓能耗表現更好，四段式再生煞車可以用撥片調整，市區開起來特別輕鬆，下坡或塞車時很實用，整體調性就是好上手、沒壓力。

227匹馬力與27.4kgm扭力並不是追求刺激，而是順順地把速度堆上來。（記者鍾釗榛攝影）

座艙科技

坐進車內，簡易儀表加上14吋螢幕，視覺乾淨不複雜。雙無線充電、USB-C插孔給好給滿，後廂還能直接供電，露營或臨時用電都派得上用場。64色氣氛燈與空氣淨化系統，讓長時間開車也不容易累。

簡易儀表加上14吋螢幕，視覺乾淨不複雜。（記者鍾釗榛攝影）

前座包覆性與舒適性兼具。（記者鍾釗榛攝影）

bZ4X 的安全不是用來炫耀，而是默默撐住全程。電池防護結構、8具氣囊，加上Toyota Safety Sense 3.0，ACC、環景與底盤透視在狹窄路段特別有幫助，能開得放心，也更願意天駕駛。

它很適合每天陪你跑

全新bZ4X沒有要當性能英雄，而是把續航、充電、舒適與安全一次做到位。對想從油車轉電車的人來說，它不是最花俏，但絕對是最好上手的一種選擇。

Toyota bZ4X電動休旅車。（記者鍾釗榛攝影）

Toyota bZ4X規格

驅動形式：前輪驅動

動力：最大馬力227hp、最大扭力27.4kgm

電池：74.7kWh

車身尺寸：4,690mm x 1,860mm x 1,650mm

續航力：743公里

輪胎規格：235/60R18

車重：1890kg

建議售價：128萬元

