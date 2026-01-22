怎能不愛車／開車動口不動手？VOLVO EX60把Google AI直接請上車

記者鍾釗榛／綜合報導

只要看一眼EX60的車頭，就能感受到2026年電動車設計的主流走向。分離式頭燈加上封閉式水箱護罩，直接宣告這是一輛不需要內燃機的純電跨界。車尾延續VOLVO最招牌的直立式尾燈，辨識度依舊滿分。整體線條沒有BMW或賓士那種張揚科技感，但看久了反而耐看，而EX60 Cross Country版本多了越野風格，也多了一股北歐越野味。

VOLVO EX60 Cross Country電動車。（圖／翻攝VOLVO網站）

分離式頭燈與封閉式水箱護罩，大燈依舊保留識別度高的雷神鎚外型。（圖／翻攝VOLVO網站）

車尾延續VOLVO最招牌的直立式尾燈。（圖／翻攝VOLVO網站）

Cross Country真的能離開柏油路

VOLVO EX60 Cross Country不只是換輪圈而已，底盤高度直接比標準版高出20mm，搭配氣壓懸吊還能再升一段，遇到碎石路或雪地更有底氣，高速巡航時則會自動降低車身，兼顧效率。專屬21吋輪圈、不鏽鋼下護板與加寬輪拱，讓這台電動VOLVO看起來終於有點野性。

廣告 廣告

VOLVO EX60 Cross Country，底盤高度直接比標準版高出20mm。（圖／翻攝VOLVO網站）

Google Gemini正式上車

車內設計徹底走向數位化，實體按鍵幾乎消失，所有功能都集中在中控螢幕。EX60也是Volvo首款導入Google Gemini AI助理的量產車，不需要死背指令，用講的就好。官方強調螢幕反應與語音辨識已經「學乖了」，不再重演EX90初期卡頓的狀況。音響則直接給好給滿，28支Bowers & Wilkins喇叭，連頭枕都有聲音，氣氛直接拉滿。

車內設計徹底走向數位化，實體按鍵幾乎消失。（圖／翻攝VOLVO網站）

導入Google Gemini AI助理。（圖／翻攝VOLVO網站）

配備28支Bowers & Wilkins喇叭。（圖／翻攝VOLVO網站）

從家庭取向到性能猛獸

VOLVO EX60入門P6單馬達就有369匹馬力，0到100公里加速5.7秒，續航約500公里。P10 AWD雙馬達直接上503匹馬力，加速縮到4.4秒。想要更狂，P12 AWD直接爆到670匹馬力，0到100公里只要3.8秒，續航最高可達約640公里，性能與實用一次到位。

VOLVO EX60頂規版本P12 AWD直接爆到670匹馬力。（圖／翻攝VOLVO網站）

原生特斯拉規格

充電是EX60的一大亮點，最高支援400kW快充，10%到80%只要19分鐘，充10分鐘就能多跑約278公里。更關鍵的是，它原生支援NACS規格，可直接使用全球超過2.5萬座特斯拉超級充電站。全車最高時速仍維持VOLVO一貫的180km/h電子限速，安全依舊擺第一。EX60已在歐洲開放預訂，首批交付預計在今年夏天。

VOLVO EX60與EX60 Cross Country電動車。（圖／翻攝VOLVO網站）

更多三立新聞網報導

汽車大廠「全面電動化」引恐慌！經銷商警告：價值可能蒸發

奧迪發表F1賽車 鈦銀＋紅黑塗裝首度曝光

怎能不愛車／買不起沒關係 因為1700萬只是這輛車的改裝費

怎能不愛車／特斯拉前員工創業 打造限量手工電動跑車

