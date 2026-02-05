怎能不愛車／雙腎縮回去、比例回來了！全新BMW i3規格一次看

記者鍾釗榛／綜合報導

BMW又要做一輛關鍵新車了，而且名字還叫i3，但別急著聯想到當年的掀背小電車，這回是貨真價實的四門三廂轎車。這輛全新i3屬於BMW「Neue Klasse 新世代」計畫的一員，車格大小幾乎就是電動版3系列，外型比例終於回歸大家熟悉的BMW樣子，也被外界視為品牌電動化轉型的重要一步。

i3屬於BMW「Neue Klasse 新世代」計畫的一員。（圖／翻攝BMW網站）

硬體直接看齊新世代電動旗艦

雖然BMW仍未公布完整規格，但從同平台的iX3就能略知一二。新世代電動車將採用BMW形容為「快樂之心」的中央運算系統，整合馬達、煞車回充、轉向與車身穩定控制，再搭配最高達109kWh的大容量電池與 800V 高壓架構，續航與效能都被設定在同級頂尖水準。若比照iX3，WLTP續航里程上看800公里並非空談。

BMW i3搭配最高達109kWh的大容量電池與 800V 高壓架構。（圖／翻攝BMW網站）

雙腎終於縮回去

在設計上，BMW這次明顯「聽進去了」。新i3預量產車延續iX3的設計語彙，雙腎型水箱護罩變得更細、更收斂，車身線條乾淨俐落，整體比例也更接近傳統3系轎車。對不少車迷來說，這可能是近年來看起來最「BMW」的一款電動轎車。

BMW已確認，全新i3將於2026年下半年正式量產，並在慕尼黑自家工廠打造。官方也強調，這是首次在原廠完整導入最新製程與數位化生產流程的電動轎車。換句話說，這輛i3不只是新車，更是BMW下一個十年的電動藍圖起點。

