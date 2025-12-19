【怎能不愛車】雙螢幕＋YAMAHA音響 三菱Xforce台灣預售80萬有找

記者鍾釗榛／綜合報導

三菱Xforce休旅車台灣即將發表。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

預計在12月底台北新車暨新能源車大展正式亮相的中華三菱國產Xforce，近期已悄悄在保發中心揭露正式售價，維持預售時公布的79.9萬與84.9萬元雙車型設定。以目前市場氛圍來看，正式發表時不排除還有微幅調整空間，若兩款車型價格都能壓在80萬元上下，勢必將成為國產SUV級距中最具話題性的入門新選擇。

三菱Xforce維持預售時公布的79.9萬與84.9萬元雙車型設定。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

1.5自然進氣設定

Xforce採用1.5升自然進氣引擎，訴求穩定、耐用與後續保養成本親民，對首購族與小家庭來說相當有吸引力。車身尺碼為4,390mm車長、1,810mm車寬、1,660mm車高，軸距達2,650mm，整體比例介於都會與家庭取向之間，兼顧好停車與實用空間，鎖定日常通勤與假日出遊雙重需求。

Xforce採用1.5升自然進氣引擎。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

雙螢幕科技座艙

座艙配置是Xforce的一大亮點，採用10.25吋數位儀錶搭配12.3吋中控觸控螢幕的橫向延展設計，整體科技感明顯拉升，同時支援無線Apple CarPlay與Android Auto，日常使用相當直覺。音響系統則找來YAMAHA操刀，配置8支揚聲器，對這個價位帶來說，娛樂規格算是誠意十足。

內裝採用10.25吋數位儀錶搭配12.3吋中控觸控螢幕。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

主打家庭機能

空間表現同樣是Xforce強打重點，後排座椅採4/2/4分離設計，並提供8段椅背角度調整，搭配多元收納巧思，能靈活因應載人或載物需求。此外，Xforce也導入Level 2駕駛輔助系統，讓通勤與長途行駛多一分安心，整體定位相當明確，就是要成為「好入手、好用又好顧」的國產SUV新戰力。

後排座椅採4/2/4分離設計，並提供8段椅背角度調整。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

