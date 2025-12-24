【怎能不愛車】電動貨車來了！FUSO eCanter 台北車展亮相

記者鍾釗榛／綜合報導

FUSO進駐「2026 台北新車暨新能源車大展」。（圖／FUSO提供）

睽違兩年的「2026台北新車暨新能源車大展」熱鬧登場，FUSO將一次帶來商用車陣線的兩大主角。不論是鎖定永續運輸的電動貨卡，還是深受頭家信賴的國民貨車，現場都能一次看齊，成為本屆車展最實用、也最接地氣的展區之一。

5噸純電eCanter現身

身為全台首款5噸級純電輕型貨車，eCanter一登場就成為焦點。車系提供三種電池容量配置，搭配高度彈性的車體改裝空間，無論是都會宅配、超商物流，還是生鮮冷鏈配送都能對應。現場同步展示FUSO獨家的ePTO電動動力分導器，可直接由動力電池驅動尾門或冷凍設備，不需拉高引擎轉速就能運作，兼顧零排放、低噪音與高效率。

FUSO純電eCanter。（圖／FUSO提供）

物流現場更安靜

eCanter的電動化優勢不只在行駛過程，更延伸到實際作業現場。透過ePTO系統，液壓尾門、垃圾壓縮箱或冷凍壓縮機都能穩定運轉，特別適合進出住宅區或夜間配送的營運情境，也成為企業推動低碳運輸與ESG目標的關鍵利器。

Canter堅達續任頭家最強後盾

另一邊，「國民貨車」Canter堅達同樣吸引不少老客戶駐足。從5噸到8.55噸的多元噸位選擇，搭配不同軸距與車體型式，能靈活應付市區配送或中程運輸需求。耐用底盤、寬大貨床加上升級的主被動安全配備，讓物流、餐飲、生鮮與工程產業在效率與安全之間一次到位。

FUSO Canter堅達。（圖／FUSO提供）

