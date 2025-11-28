【怎能不愛車】電動超跑王再＋1 喊價破億、性能數據狂到不合理

記者鍾釗榛／綜合報導

Aspark Owl Roadster電動超跑。（圖／翻攝Aspark網站）

電動超跑本來就夠稀有，但Aspark再次把規則打掉重來，全新推出的Owl Roadster不只全球限量、稀有到懷疑人生，更以1953匹馬力、0到100km/h 1.78秒的瘋狂表現，直接擠進世界最強敞篷電動跑車名單。

Aspark Owl Roadster擁有1953匹馬力。（圖／翻攝Aspark網站）

破億身價

想收藏這台超跑，你得先準備至少台幣1.14億。全球預計只有20輛，妥妥的億級玩家專用玩具。雖然官方售價仍保密，但外界估算只會更高。

Aspark Owl Roadster電動超跑，全球預計只產20輛。（圖／翻攝Aspark網站）

加速像瞬移、極速直逼超車神

Owl Roadster 採四馬達設定，輸出1953 匹、扭力達到 1920 Nm，0-200km/h 只要 4.76 秒、0-300km/h 9.74 秒，數字狂到像遊戲外掛。理論極速來到 413 km/h，雖然實際上路會被限縮到 350 km/h，但依然是合法上路中最恐怖的存在之一。

Owl Roadster 採四馬達設定。（圖／翻攝Aspark網站）

輕量化怪物

Owl Roadster用碳纖維單體式底盤、雙A臂懸吊、碳陶瓷煞車，把重量壓在1900公斤，對四馬達＋69 kWh 電池的配置來說算是輕巧。再搭配主動空力、可調尾翼與多種駕駛模式，從雪地到賽道都能玩。

讓速度與感官零距離

Aspark認為敞篷版本能讓駕駛更直接感受空氣、震動與聲音，就像跟道路融為一體。這種感官體驗，加上極速與限量光環，更讓Owl Roadster注定成為收藏界的新聖杯。

