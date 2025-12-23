【怎能不愛車】電能全開！Formula E冠軍賽車將現身台北車展

記者鍾釗榛／綜合報導

Nissan Formula E GEN3 Evo電動方程式冠軍賽車。（圖／記者鍾釗榛攝影）

裕隆日產正式宣布在台啟動「Re-shaping 品牌啟動計劃」，以「電駆の革新、心技の先進、進化の信頼」三大品牌 DNA 為核心，重新梳理品牌體質，並以「感動．源自細節」作為全新品牌精神，目標在三年內完成體質強化、邁向穩定成長，重返具指標性的汽車品牌地位。

Nissan Formula E GEN3 Evo，將在2026台北新車暨新能源車大展現身。（圖／記者鍾釗榛攝影）

科技日產不變

裕隆日產總經理姚振祥表示，NISSAN創立超過90年、在台灣市場深耕近70年，始終堅持高品質與細節導向的產品理念，也長期投入關鍵技術研發，「科技的日產」早已成為許多車主心中的品牌印象。即便近年全球環境充滿挑戰，NISSAN 仍選擇持續進化，而非停下腳步。

Formula E冠軍賽車

為展現電動科技底氣，NISSAN預告將在「2026台北新車暨新能源車大展」展出Formula E GEN3 Evo冠軍賽車。這輛賽車協助車手Oliver Rowland奪下2024-2025 賽季世界冠軍，也讓NISSAN車隊拿下年度前三名佳績，成為品牌電能實力的最佳證明。

Nissan Formula E GEN3 Evo奪下2024-2025 賽季世界冠軍。（圖／記者鍾釗榛攝影）

比F1更快的電動極限

Formula E GEN3 Evo賽車極速高達322 km/h，0到100 km/h加速僅1.86 秒，比 F1還快約30%。賽車擁有高達50%的賽程電力回充效率，並搭載NISSAN獨家e-4ORCE全時四驅系統，每秒萬次調整動力輸出，讓操控與穩定性在極限環境下依然精準，完美詮釋NISSAN從賽道到市售的電動進化路線。

