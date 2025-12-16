【怎能不愛車】電車也有操控魂！我與RZ 550e F SPORT熱血的一天

記者鍾釗榛／綜合報導

Lexus RZ 550e F SPORT電動休旅車。（記者鍾釗榛攝影）

相信大多數人見到RZ 550e F SPORT，本能反應就是「這輛車不太安分」。專屬前後下擾流、運動化尾翼與20吋輪圈，把原本就很前衛的RZ線條拉得更銳利，站在車旁就能感覺到它不是只想當一輛安靜的豪華電動SUV，而是想挑起駕駛的操控慾。

改款後的RZ線條拉得更銳利。（記者鍾釗榛攝影）

20吋鋁圈搭配Aero運動輪圈蓋。（記者鍾釗榛攝影）

跑格十足的後尾翼。（記者鍾釗榛攝影）

後座椅背能調整角度。（記者鍾釗榛攝影）

一上路就感受到動力底氣

實際踩下電門，408ps馬力的輸出非常直接，零百加速4.4秒的數據在體感上完全不誇張，高速再加速依然俐落，卻沒有讓人緊張的突兀感。更重要的是，在熱血之餘，它依然保有約451公里的續航表現，並非只為性能而妥協日常實用性。

Lexus RZ 550e F SPORT動力輸出非常直接。（記者鍾釗榛攝影）

線控轉向 重新學一次怎麼轉彎

試駕最大亮點，絕對是首度導入的Steer-By-Wire線控轉向。方向盤不用打一圈，左右各200度就能完成轉向，市區掉頭與山路彎道特別有感。一開始確實需要適應，但熟悉後會發現，只要微微轉動就能精準過彎，雙手幾乎不用離開 9點與3點位置，開起來既優雅又直覺。

Steer-By-Wire線控轉向方向盤。（記者鍾釗榛攝影）

線控轉向也讓操作習慣有所不同，方向盤回正需要多一點手部引導，不過手感並不重。方向燈撥桿縮短、大燈旋鈕改成旋轉式，煞車回充力道可分段調整，下坡時特別好用。這些設計雖然要重新適應，但能感覺到 Lexus 花了很多心思降低學習成本。

駕駛導向的座艙設計，猶如飛機座艙。（記者鍾釗榛攝影）

電動車也能「玩檔位」

最讓我意外的是M-Mode模擬手排功能。啟動後，+-號按鍵不再只是回充調整，而是模擬升降檔，搭配ASC聲浪系統，降檔時的減速感與升檔銜接都相當有戲。雖然對加速數據沒有幫助，但那種駕駛互動感，讓電動車不再只是快，而是有參與感。

模擬升降檔，搭配ASC聲浪系統，讓開車多了駕馭的互動感。（記者鍾釗榛攝影）

它想留住愛開車的人

開完RZ 550e F SPORT，我最深的感受是Lexus並沒有因為電動化就放棄駕馭樂趣。線控轉向、模擬手排與底盤調校，都是在對駕駛說「你還是主角」。以255萬元的售價來看，這不只是一輛豪華純電SUV，更是一輛願意陪你認真開車的純電大玩具。

Lexus RZ 550e F SPORT電動休旅車。（記者鍾釗榛攝影）

522L的置物空間，後座傾倒可擴充至1451L。（記者鍾釗榛攝影）

Lexus RZ 550e F SPORT

驅動形式：四輪驅動

動力：最大馬力408hp、最大扭力前27.4kgm後27.4kgm

電池：76.96kWh

車身尺寸：4,805mm x 1,895mm x 1,635mm

續航力：451公里

輪胎規格：前235/50R20後255/45R20

置物空間：522L/1,451L

建議售價：255萬元

Lexus RZ 550e F SPORT電動休旅車。（記者鍾釗榛攝影）

