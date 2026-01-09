怎能不愛車／頭文字D粉絲必看 不是概念車、是真的能用Toyota 86改

記者鍾釗榛／綜合報導

致敬AE86的NEO86改裝車。（圖／翻攝 Result Japan網站 ）

如果你是《頭文字D》鐵粉，這輛車絕對會讓你驚呼。來自大阪的改裝品牌 Result Japan 直接把上一代Toyota 86打造成「現代版AE86」，推出名為「NEO86」的外觀改裝套件，最大亮點就是那組幾乎在現代車壇絕跡的Pop-Up跳燈設計，再搭配經典黑白塗裝，一登場立刻在車迷圈掀起熱烈討論。

Toyota 86可改的「NEO86」外觀套件。（圖／翻攝Result Japan網站）

車頭結構全部重做

為了完美復刻70到90年代跑車最迷人的跳燈元素，Result Japan幾乎是從零開始重做Toyota 86的車頭結構，引擎蓋與前保桿全面重新設計，讓上掀式頭燈可以順利作動。頭燈翻起時滿滿復古跑車味，收起來又保有現代跑車的低扁線條，既懷舊又有科技感，也成為NEO86最吸睛的招牌特色。

完美呈現70到90年代跑車最迷人的跳燈元素。（圖／翻攝Result Japan網站）

JDM味直接拉滿

不只車頭致敬AE86，整車的改裝風格也走滿滿JDM路線。前後寬體葉子板向外延伸，搭配黑色輪拱營造爆龜姿態，再換上經典八輻式芭蕉輪圈，復古氣息直接拉滿。車尾則加入與尾廂整合的大型鴨尾翼，後保桿改為黑色塗裝，雙邊單出排氣管融入簡潔線條，整體視覺比原廠更戰鬥。

前後寬體葉子板向外延伸，搭配黑色輪拱營造爆龜姿態。（圖／翻攝Result Japan網站）

外型致敬滿點

NEO86屬於純視覺系改裝，動力仍維持原本Toyota 86的2.0升水平對臥自然進氣引擎，最大輸出200匹馬力、20.9公斤米扭力，搭配6速手排或6速自排，依舊是熟悉的後驅樂趣。Result Japan表示，NEO86將於2026東京改裝車展正式亮相，屆時會同步公布套件內容與建議售價，未來也有計畫銷往海外市場，包含Subaru BRZ與Scion FR-S都有機會適用。

