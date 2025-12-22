【怎能不愛車】體驗賓士G 450 d 原來開越野車能這麼舒服

記者鍾釗榛／綜合報導

賓士G 450 d越野車。（圖／記者鍾釗榛攝）

從1979年誕生至今，G-Class一直是賓士車系中最特立獨行的存在。它原本為軍用與極端環境而生，方正車身、梯形大樑與三把差速鎖，讓它在越野界建立不可撼動的地位。而這次試駕的G 450 d，延續這份硬派血統，卻用更細膩的方式，告訴你什麼叫「越野車也可以很舒服」。

從1979年誕生至今，G-Class一直是賓士車系中最特立獨行的存在。（圖／記者鍾釗榛攝）

方正的外型自初代延續至今，塑造G-Class鮮明的形象。（圖／記者鍾釗榛攝）

藏著更細膩的進化

G 450 d並沒有刻意改頭換面，水箱護罩與前保桿線條微調後，看起來依然霸氣，但多了幾分現代感。新設計的A柱與車頂側緣，對於風切聲的抑制相當有感，高速行駛時明顯比過往安靜，這對一輛純種越野車來說，是很大的進步。

水箱護罩格柵由三橫柵改為四橫柵。（圖／記者鍾釗榛攝）

選配的Professional Line套件，包含擋泥板、備胎架、後梯及車頂架，再配上沙漠棕塗裝。（圖／記者鍾釗榛攝）

上車後科技感立刻接手

拉開車門，那聲經典的關門聲依舊迷人，只是現在多了Keyless-Go，日常使用更從容。坐上駕駛座，居高臨下的視野依然讓人安心，雙12.3吋螢幕與新世代 MBUX系統，讓這輛硬派越野車正式跨入數位世代，AR導航與語音助理在市區行駛時相當實用。

雙12.3吋螢幕與新世代 MBUX系統。（圖／記者鍾釗榛攝）

讓長途變成享受

行駛途中，我刻意放慢節奏，打開Burmester 3D音響，Dolby Atmos的包圍感完全顛覆我對越野車的印象。氛圍燈、溫控置杯架、無線充電與重新配置的Off-road按鍵，讓操作變得更直覺，也讓這趟試駕多了幾分豪華旅行的味道。

豪華的座艙搭配木質飾板，以及Burmester 3D音響。（圖／記者鍾釗榛攝）

溫控置杯架可為飲料保冷或保溫。（圖／記者鍾釗榛攝）

座椅回饋比想像中更細膩

真正讓我驚訝的，是G 450 d的座椅表現。前座椅包覆性很好，卻不會有越野車常見的壓迫感，長時間乘坐反而相當放鬆。四向可調頭枕搭配U型設計，能穩定托住頭部，在高速巡航時特別有感。後座不只空間寬敞，椅背還能多段調整，讓後座乘客也能找到舒適坐姿，這在純種越野車中並不常見。

前座椅包覆性很好，卻不會有越野車常見的壓迫感。（圖／記者鍾釗榛攝）

後座椅背還能多段調整。（圖／記者鍾釗榛攝）

後排傾倒可創造出2010 L置物空間。（圖／記者鍾釗榛攝）

柴油扭力是它最迷人的地方

3.0升直六柴油引擎在低轉速就能湧現76.5kgm扭力，搭配48V輕油電與九速自排，推動這輛高大的G-Class其實一點都不吃力。公路行駛時的穩定感，甚至讓我一度忘了自己坐在一輛離地超過240mm的越野車裡。

3.0升直六柴油引擎在低轉速就能湧現76.5kgm扭力。（圖／記者鍾釗榛攝）

難度交給車子處理

切換到越野模式後，Off-road Cockpit將所有關鍵資訊整合在螢幕上，前中後三把差速鎖搭配Dynamic Select，只要選好模式、控制油門，其餘就放心交給G 450 d。對新手來說很友善，對老手而言則是完整而可靠的工具。

配備前中後三把差速鎖。（圖／記者鍾釗榛攝）

Off-road Cockpit將所有關鍵資訊整合在螢幕上。（圖／記者鍾釗榛攝）

強大的越野能力能輕鬆應對崎嶇地形。（圖／記者鍾釗榛攝）

它依然硬派 但更懂生活

G 450 d沒有背離G-Class的初衷，而是讓這份硬派精神更適合現代生活。它可以征服荒野，也能每天上下班，當一輛真正好開又舒服的純種越野車。這或許正是G-Class能夠歷久不衰的原因。

賓士G 450 d越野車。（圖／記者鍾釗榛攝）

賓士G 450 d規格表

引擎：渦輪增壓直列6缸

動力：最大馬力367hp、最大扭76.5kgm

變速系統： 9速自手排

車身尺寸：4,875 ╳ 1,931 ╳ 1,974mm

輪胎規格： 275/55R19

車重： 2,555kg

置物空間：640 L／2010 L

平均油耗：11.9km/ltr

建議售價：698萬

賓士G 450 d越野車。（圖／記者鍾釗榛攝）

