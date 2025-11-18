【怎能不愛車】1,000 匹怪物車要現身？福特新作讓車界緊張
記者鍾釗榛／綜合報導
第二代Ford GT在2022年退場後，大家原以為性能旗艦已經劃下句點。沒想到福特突然釋出一支神秘預告，宣告故事還沒結束。全新整合後的Ford Racing將在2026年1月推出一款量產道路跑車，主打把賽車科技和日常駕馭完美融合，立刻掀起全球車迷的大騷動。
第三代 Ford GT？
雖然官方守口如瓶，但外界幾乎一致認為，這輛神秘新車就是Ford GT的精神接班人。畢竟2005年的初代、2017年的二代GT，不論是驚人科技還是Le Mans傲人成績，都已成為福特性能的象徵。如果真的推出全新世代，那可說是 2026 年的最強回歸秀。
性能走向未定
然而，也有另一種方向備受關注。近期傳言指出，福特正在測試更激進的 Mustang GTD，目標是挑戰Corvette ZR1X的紐柏林最速紀錄。執行長Jim Farley甚至暗示，一款馬力上看1,000 匹、且具備電氣化技術的越野跑車正在研發。若不是GT，也有可能是顛覆所有車迷想像的性能怪物。
2026年揭曉謎底
不論答案是哪一款，這台新車都被福特視為賽車技術與日常駕馭融合的代表作，並訂於2026年1月15日正式現身。GT傳奇是否回歸？還是福特會端出完全不同的震撼彈？車界都屏息以待。
