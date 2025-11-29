【怎能不愛車】1.5億怪物交付！布加迪Bolide「最終車主」背景超狂

記者鍾釗榛／綜合報導

布加迪（Bugatti）旗下最狂的賽道機器Bolide宣告停產，象徵W16時代正式進入倒數。第40輛、也是系列最終一輛Bolide，已經在法國莫爾塞姆工廠交付給真正的車主，而這位買家直接到原廠領車，更加凸顯這款車的稀有與地位。

收藏家背景超驚人

這位斥資約新台幣1.5億購入Bolide的收藏家，可不只是一般玩家。他的車庫裡同時停著經典的Type 35，這是一輛在近百年前叱吒賽道的布加迪傳奇戰車。此外，他還擁有Veyron Grand Sport的最終一輛，與Bolide同樣是系列封關作品。兩車都採用黑、藍與里昂特別藍的雙色組合，搭配湖藍色Alcantara內裝，整體質感完全就是「車主客製版的博物館級展品」。

車主的車庫裡同時停著經典的Type 35（圖／翻攝Bugatti網站）

英國團隊正在挑戰極限

雖然Bolide是純賽道設定，正常情況下根本無法領牌，但英國工程公司Lanzante最近透露，他們正嘗試協助一輛Bolide取得道路合法身分。如果成功，那將會成為全球唯一能在街頭奔馳的Bolide，話題性直接爆表。

Bolide是純賽道設定，正常情況下根本無法領牌。（圖／翻攝Bugatti網站）

Mistral仍在陸續交車

雖然Bolide已成歷史，但W16引擎尚未完全退役。搭載相同動力的限量99輛敞篷超跑Mistral，目前仍持續交付。這款號稱史上最快敞篷車的旗艦，將是W16真正的最終告別車型，等生產結束後，這具陪伴布加迪20年的傳奇引擎也將走入歷史。

布加迪最後一輛Bolide。（圖／翻攝Bugatti網站）

Bugatti 進入全新紀元

接手W16的，是布加迪與Cosworth共同打造的全新8.4升自然進氣V16，引擎不再使用四顆渦輪，而是搭配混合動力系統以應對最新排放法規。同時，全新的「Solitaire」專案也將針對既有底盤打造一系列專屬車型，包括類似 Brouillard 這種客製化作品，讓經典車款像Zonda一樣持續延伸價值與生命力。

布加迪一個時代的落幕，也象徵另一個時代的開始。W16的傳奇已成篇章，而屬於V16的新故事，正準備寫下第一頁。

