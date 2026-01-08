怎能不愛車／1000匹馬力＋防彈裝甲 軍規裝甲車你也可以買

記者鍾釗榛／綜合報導

向來以「不好惹」形象聞名的Rezvani，正式推出2026年式Tank。這次改款不只是小修小補，而是從外觀開始大幅進化，線條更加銳利、氣勢更兇悍，整體視覺明顯比過去更有侵略感，一眼就能感受到這輛SUV不是為了通勤而生。

Rezvani正式推出2026年式Tank。（圖／翻攝Rezvani網站）

戰區等級防護

Tank最大特色依舊是那套堪稱電影等級的防護選配。Rezvani持續提供「軍用規格」升級，包含彈道裝甲、防彈玻璃、夜視系統與底盤防爆設計，整套裝甲方案要價約新台幣272萬元。如果覺得太重，還能選擇B6輕量化裝甲版本，重量減輕一半，但價格直接再加新台幣約464萬元，真的是為極端需求而生。

廣告 廣告

Rezvani持續提供「軍用規格」升級。（圖／翻攝Rezvani網站）

動力選項浮誇

2026年式Tank依舊以Jeep Wrangler底盤為基礎，最誇張的是那具6.2升機械增壓V8，引擎輸出高達1,000匹馬力，但這顆心臟得額外付出新台幣約272萬元。車輛本體起價約新台幣560萬元，加上去後價格相當驚人。當然，如果不追求極端數字，原廠也提供270匹馬力的渦輪油電四缸，或285匹V6，不需額外加價。

Tank依以Jeep Wrangler底盤為基礎。（圖／翻攝Rezvani網站）

底盤與配備同樣硬派到不行

Tank標配4吋懸吊升高，可直接上37吋越野胎，若想挑戰40吋輪胎，還能再升高6吋。Fox Racing 3.0內建旁通避震器為選配，價格約新台幣40萬元，並搭配Dynatec車軸與ProGrip前後煞車系統，確保在重量與性能都爆表的情況下，依然能穩穩掌控。

Tank標配4吋懸吊升高，可直接上37吋越野胎。（圖／翻攝Rezvani網站）

為極端需求而來

說到底，會買Rezvani Tank的人，從來就不是只看馬力數字。從防毒面具、煙霧系統到防爆輪胎，連電動門把手都充滿特務風格，最入門的安全套裝也要新台幣約135萬元。這不是一輛普通SUV，而是一台把「生存感」拉到最滿的陸地堡壘。

Rezvani Tank民用裝甲車。（圖／翻攝Rezvani網站）

更多三立新聞網報導

「瑞典坦克」下殺最多逾30萬元！想買Volvo時機到了

怎能不愛車／固態電池真的來了！這輛電動重機科技逆天

怎能不愛車／紅牛不只賣飲料 現在還賣1.9億限量超跑

79.9萬起就有五星防護 新年換車首選這輛

