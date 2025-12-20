【怎能不愛車】1967誕生的Toyota第一款超跑 拍賣價格上看4000萬！

記者鍾釗榛／綜合報導

一輛能讓車迷一眼愛上的經典名駒，最近再度成為話題焦點。曾拿下1986年Indianapolis 500大賽冠軍的傳奇車手Bobby Rahal，近日在Bring a Trailer拍賣平台釋出他珍藏的1967年Toyota 2000GT，消息一出立刻在收藏圈掀起漣漪。

一輛車改寫歷史

在2000GT問世之前，日本車向來以實用見長，與世界級跑車仍有一段距離。直到豐田攜手Yamaha推出這款低矮流線的雙門跑車，才真正打開日本性能車的大門。車身高度僅約117公分，設計靈感來自豪華GT跑車，搭配彈出式頭燈與子彈型後視鏡，外型即使放到今天仍相當前衛。

日本跑車的關鍵轉捩點

動力核心同樣不容小覷。2000GT搭載2.0升DOHC直列六缸引擎，搭配三具化油器，最大馬力達150匹，極速可達約217公里、0到100公里加速不到9秒。更關鍵的是，這款車全球僅生產351輛，其中只有54輛出口到美國，稀有程度讓它迅速躍升收藏市場寵兒。

全球351輛的夢幻身價

本次拍賣的車輛身分更是傳奇。底盤編號10128，曾輾轉莫三比克、南非與哥斯大黎加，並在當地停放長達28年。2013年起歷經完整翻修，重新噴塗為經典太陽紅，煞車、懸吊與轉向系統也全面升級。Bobby Rahal於2021年以約新台幣2,800萬元購入後，僅行駛約50公里，並一舉拿下2024年Amelia Island古董車競賽分組冠軍，目前身價上看4000萬台幣。

走進車內，黑色座椅搭配木紋飾板，復古儀表與拉力賽計時器一應俱全，五速手排與限滑差速器將動力傳遞至鎂合金輪圈。累積里程僅約7.8萬公里，加上完整修復紀錄與賽事獎章，讓這輛2000GT被視為目前市面上狀態最頂級的代表作之一。

