怎能不愛車／2026野馬又進化 原廠直接裝上機械增壓！

福特再度替性能迷投下震撼彈，全新Mustang Dark Horse SC登場，定位介於Dark Horse與815匹馬力的GTD之間，被視為新世代最強量產野馬候選人。這輛狠角色搭載5.2升機械增壓V8引擎，並配上7速雙離合器變速箱，原廠預告將在今年夏季交車前公布正式動力數據與售價，性能實力已讓車迷引頸期盼。

5.2機械增壓心臟上身

Dark Horse SC的動力核心與傳奇Shelby GT500系出同源，同樣採用5.2升機械增壓V8架構。參考前代GT500擁有760匹馬力、約8,200公斤米扭力的水準，SC的輸出勢必站上更高門檻，也讓它成為目前量產Mustang家族中最具威懾力的存在。

底盤全面升級

為了對應更狂暴的性能，Dark Horse SC標配最新軟體版本的MagneRide電磁懸吊，並換上更硬朗的彈簧設定、加粗防傾桿、升級轉向節與控制臂，搭配鎂合金塔頂拉桿強化剛性。煞車系統則為前六活塞、後四活塞Brembo卡鉗，輪圈為20吋鋁圈搭配倍耐力P Zero R高性能跑胎，完全是為激烈操駕而生。

空力套件直接向超跑看齊

Dark Horse SC換上全新前保桿設計，中央進氣口比標準版放大65%，側進氣口更直接翻倍，強化煞車與引擎散熱效率。鋁製引擎蓋開口面積放大五倍，下壓力更是標準版的2.5倍，車尾再加上全新擴散器，整體空力設定直逼賽車規格。

直接進化成賽道武器

選配Track Pack後，Dark Horse SC將升級碳纖維輪圈、米其林Cup 2 R半熱熔胎與源自GTD的碳陶瓷煞車系統，搭配鴨尾尾門與大型碳纖維尾翼，在時速約290 km/h可產生超過280公斤下壓力。內裝同步導入Recaro跑車座椅、Alcantara 與碳纖維飾板，徹底化身合法上路的賽道機器。福特也預告，2026年還將推出限量特仕版，進一步挑戰性能極限。

