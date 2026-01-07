怎能不愛車／2107匹馬力＋專屬身分 超跑界真正的天花板

記者鍾釗榛／綜合報導

Nevera R Founder's Edition電動超跑。（圖／翻攝Rimac網站）

如果你覺得全球限量40輛的Nevera R已經夠難搶，Rimac這次乾脆把門檻拉到幾乎不可能的等級。最新推出的Nevera R「創始人版」全球僅10輛，短短一週內就全數售罄，連市場反應的空間都沒有留下。

Nevera R「創始人版」全球僅10輛。（圖／翻攝Rimac網站）

不只是買車 而是進入核心圈

創始人版的價值，早就超越一輛電動超跑本身。車主會拿到一張專屬公司卡，可隨時進出位於克羅埃西亞薩格勒布的Bugatti Rimac總部，不是參觀一次就結束，而是永久通行。從新車預覽、極限測試到內部技術分享，甚至能直接參與Mate Rimac與研發團隊的策略討論，等同被賦予「顧問級」角色。

車主可以直接參與Mate Rimac與研發團隊的策略討論。（圖／翻攝Rimac網站）

從總部開始的專屬造車旅程

這10位車主的交車流程也完全不走一般流程，而是從Rimac總部開始。每輛車都由車主本人，與創辦人Mate Rimac及設計總監Frank Heyl面對面配置，透過即時視覺化系統，從顏色、材質到細節全數即時調整，真正打造世界唯一。

每一輛車將與車主討論並客製化。（圖／翻攝Rimac網站）

細節滿滿 把品牌歷史穿上身

外觀採雙色設計，車身線條直接成為分色界線，讓原本就低趴的車身看起來更貼地。車頂飾條最窄僅2mm，結合Rimac領結標誌與電路板元素。車內則以不對稱座椅配置致敬Mate本人座駕，門板刺繡記錄品牌三大關鍵年代，滿滿情感價值。

特殊的不對稱座艙設計。（圖／翻攝Rimac網站）

性能依舊狂暴 紀錄持續刷新

在專屬身分之外，Nevera R創始人版的性能絲毫沒有妥協，2107匹馬力、四馬達驅動、0到96 km/h僅1.66秒，極速突破430 km/h。並寫下24項世界紀錄，每位車主還能接受原廠測試團隊訓練，最後由Mate Rimac親手交付鑰匙。

Nevera R Founder's Edition電動超跑。（圖／翻攝Rimac網站）

