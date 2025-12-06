【怎能不愛車】3.5秒破百 Hiro電動機車數據像開外掛

記者鍾釗榛／綜合報導

BBM Hiro Streetfighter電動機車。（圖／翻攝BBM網站）

靠香港知名改裝店Angry Lane打響名號的兩兄弟Guillaume與Benoît，花了20年堆出精品級手工車聲望，如今正式跨足高端電動摩托車界。他們的新品牌 BBM端出第一款作品Hiro Streetfighter。而這一次，他們不滿足於好看，而是要同時滿足動力、續航與充電速度的三大需求。

BBM第一款作品Hiro Streetfighter電動重機。（圖／翻攝BBM網站）

快充9分鐘補100公里

Hiro搭載12.96 kWh電池組，在DC快充下9分鐘可補約100公里續航、15分鐘就能充到80%，補能速度幾乎逼近加油站的節奏。背後靠的是與比利時Saroléa的技術合作，這家曾挑戰曼島TT Zero的硬派品牌，將高倍率3C電芯、被動冷卻電池與液冷馬達技術一次導入。

Hiro搭載12.96 kWh電池組，在DC快充下9分鐘可補約100公里續航。（圖／翻攝BBM網站）

最高時速190 km/h

Hiro採用徑向磁通永磁馬達，能輸出94匹馬力、151Nm扭力，最高時速達 190 km/h（電子限速），0至96 km/h加速只要3.5秒。更誇張的是重量僅441約200公斤，比多數性能電動車輕一大截，原因在於鉻鉬鋼管車架、鋁合金副車架與生物複合材質車殼的組合。

採用徑向磁通永磁馬達，能輸出94匹馬力、151Nm扭力。（圖／翻攝BBM網站）

三種車型、模組化平台一次滿足

BBM下一步將推出Roadster、Café Racer、Scrambler三種版本。得益於模組化平台，零件共用度高、維修更方便。懸吊與制動用上倒叉、全可調後避震與 Brembo卡鉗，規格完全往跑車方向走。城市續航可達 220 公里，高速約 160 公里左右，搭配快充讓長途更不綁手綁腳。

下一步將推出Roadster、Café Racer、Scrambler三種版本。（圖／翻攝BBM網站）

挑戰2027上市

BBM預計2026年亮出最終預量產車，並在隔年登陸北美與亞洲市場。從手工精品跨到大規模生產確實充滿變數，但若BBM能成功轉型，Hiro很可能成為第一批「騎起來像真摩托車」的高性能電動車，而不是妥協品。

