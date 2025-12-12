【怎能不愛車】300小時手工噴漆！經典Defender豪奢版復活

記者鍾釗榛／綜合報導

Land Rover Defender經典復刻版。（圖／Land Rover提供）

Land Rover又把老車迷的心拉回來了。雖然經典Defender在十年前就停產，不過品牌旗下的經典車部門依舊透過客製化方案，將2012到2016年生產的經典車型重新整備上路，並塞進5.0升V8自然進氣引擎，火力完全不輸現代越野猛獸。

Land Rover Defender復刻2012到2016車款。（圖／Land Rover提供）

手工300小時塗裝

這次的最大亮點，是與現行最強Defender Octa相同的高級塗裝。每一輛車需在烤漆房耗上約300小時，才能完成包括佩特拉銅、法羅綠、薩加索藍、納爾維克黑等在內的多款新色。你想低調、想高調，亮光與霧面一次滿足。

每一輛車需在烤漆房耗上約300小時。（圖／Land Rover提供）

外觀細節同步Octa

Land Rover還將格柵改成亮黑色，搭配「切割碳纖維」字樣的引擎蓋飾板，質感瞬間拉滿。輪圈也給足誠意，5種設計、11種表面處理、16吋或18吋尺寸任你挑，完全打造屬於自己的復古越野味。

Land Rover還將格柵改成亮黑色，搭配「切割碳纖維」字樣的引擎蓋飾板。（圖／Land Rover提供）

經典車也能坐出精品感

內裝同樣與Octa接軌，從座椅、車頂、門板到方向盤，各種材質與配色都能客製化，像卡其綠、淺雲白、月光白、赭石與烏木黑都能選。Land Rover透露，會推出這系列，是因為不少買家直接「一次買新舊 Defender」，還要求兩輛車要做成同款風格。

門板到方向盤，各種材質與配色都能客製化。（圖／Land Rover提供）

內裝融合經典與新科技。（圖／Land Rover提供）

經典V8靈魂保留

動力採用Land Rover自家5.0升 V8自然進氣引擎，搭配ZF 8速自排，雖然沒有Octa的雙渦輪BMW引擎，但聲浪與味道就是它獨有的經典。為了符合現代操控需求，煞車、轉向與懸吊也都全數升級，讓這台復古怪獸更能應付現代道路。

動力採用Land Rover自家5.0升 V8自然進氣引擎。（圖／Land Rover提供）

這次的「經典復刻計畫」更像是一輛向越野文化致敬的移動收藏品。想找舊時代Defender風味的人，也許能在這裡感受到真正的英式越野靈魂。

