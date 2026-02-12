怎能不愛車／338匹馬力＋七人座 TOYOTA發布新世代電動休旅

記者鍾釗榛／綜合報導

新世代Highlander電動休旅。（圖／翻攝Toyota網站）

Toyota正式替旗下人氣三排座休旅Highlander掀開新篇章。自2019年問世的第四代車型即將退場，2027年式全新Highlander不再搭載傳統燃油動力，而是全面改為純電驅動，成為品牌首款三排座電動SUV，也是豐田在美國市場的第四款EV。

新世代Highlander成為品牌首款三排座電動SUV。（圖／翻攝Toyota網站）

動力與續航全面升級

入門XLE採77kWh電池與單馬達設定，輸出221匹馬力，續航約287英里，換算約462公里。四驅版本提升至338匹馬力，續航約435公里。頂規車型搭載95.8kWh電池，最大續航來到320英里，約515公里，兼顧七人乘載與長途移動需求。

頂規車型搭載95.8kWh電池，約515公里。（圖／翻攝Toyota網站）

外型更有未來感

新車設計明顯走科技風格，銳利線條搭配寬體輪拱與貫穿式LED燈條，還導入半隱藏式門把與「鎚頭式」車頭語彙，視覺效果更年輕動感。整體比例仍維持家庭休旅定位，但氣勢比以往更強烈。

新車設計明顯走科技風格。（圖／翻攝Toyota網站）

科技與安全一次到位

車內標配14吋中控螢幕與12.3吋數位儀表，支援無線手機連接與完整主動安全系統。三排座椅皆配充電孔，並可選配全景玻璃車頂與64色氣氛燈。第三排可完全打平，後方行李空間最高約45立方英尺。新車預計2026年底投產，象徵Highlander正式跨入純電新世代。

車內標配14吋中控螢幕與12.3吋數位儀表。（圖／翻攝Toyota網站）

