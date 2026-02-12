怎能不愛車／338匹馬力＋七人座 TOYOTA發布新世代電動休旅
記者鍾釗榛／綜合報導
Toyota正式替旗下人氣三排座休旅Highlander掀開新篇章。自2019年問世的第四代車型即將退場，2027年式全新Highlander不再搭載傳統燃油動力，而是全面改為純電驅動，成為品牌首款三排座電動SUV，也是豐田在美國市場的第四款EV。
動力與續航全面升級
入門XLE採77kWh電池與單馬達設定，輸出221匹馬力，續航約287英里，換算約462公里。四驅版本提升至338匹馬力，續航約435公里。頂規車型搭載95.8kWh電池，最大續航來到320英里，約515公里，兼顧七人乘載與長途移動需求。
外型更有未來感
新車設計明顯走科技風格，銳利線條搭配寬體輪拱與貫穿式LED燈條，還導入半隱藏式門把與「鎚頭式」車頭語彙，視覺效果更年輕動感。整體比例仍維持家庭休旅定位，但氣勢比以往更強烈。
科技與安全一次到位
車內標配14吋中控螢幕與12.3吋數位儀表，支援無線手機連接與完整主動安全系統。三排座椅皆配充電孔，並可選配全景玻璃車頂與64色氣氛燈。第三排可完全打平，後方行李空間最高約45立方英尺。新車預計2026年底投產，象徵Highlander正式跨入純電新世代。
更多三立新聞網報導
怎能不愛車／賓士不敢做的夢 這家改裝廠替它實現
怎能不愛車／六缸＋漂移模式 全新AMG GLC 53根本不像休旅車
電動車害的？全球第四大汽車集團、半年虧損7,800億
60萬內買車時代要結束了！台灣國民神車走到盡頭？
其他人也在看
閃過人生跑馬燈實錄片！彰化BMW、賓士競速猛撞「後輪滾2公里」 她超衰噴飛
彰化省道台74甲線東外環道10日發生一起離奇追撞車禍，一輛休旅車遭撞，猛烈撞擊力道，導致撞人的賓士後輪噴飛2公里，原本以為單純追撞，直到休旅車駕駛調閱行車紀錄器，竟是賓士與BMW一路競速，賓士最後突然失控撞分隔島後再撞休旅車。彰化警分局12日證實掌握BMW駕駛身分，將通知到案說明。
新車品質調查出爐！Lexus奪冠 福斯慘墊底
新車品質調查出爐！Lexus奪冠 福斯慘墊底
「三菱Colt Plus」月產量剩90輛傳停產 官方：仍持續生產
台灣汽車市場少數售價低於60萬元的三菱Colt Plus因產量驟減引發停產疑慮，雖然中華三菱官方強調仍持續生產，但業界與消費者對這款國民代步車能否撐過新法規考驗充滿疑問。若Colt Plus真的退場，市場上將更難找到真正親民的新車選擇。
北宜高鐵、直鐵爭議！楊正君：班次受限才是最大障礙
高鐵延伸宜蘭、屏東2大計畫屢現質疑聲浪，交通部鐵道局長楊正君今親上火線回應，強調鐵道局不是第一次做環評，所有程序都是一致作法和標準，且過去高鐵通車後，台鐵營運也沒因此垮掉，運量與營收皆成長。對於北宜高鐵與直鐵評估，他直言，直鐵最大障礙就是班次將受限，無法發揮鐵路最大容量，那為何要蓋。究竟台北宜蘭是不適合高鐵？鐵道局也預測，未來宜蘭高鐵有2至3成的旅客是來自桃園以南，並非僅服務北宜間的旅客。
515公里、6/7人座、338hp，Toyota純電Highlander正式亮相
經過數次的前導宣傳預告，Toyota近日正式公開純電Highlander車輛資訊，座位規劃除預告六人座亦有七人座選項，電池方面提供77kWh與95.8kWh兩種規格，續航里程最大具有515公里表現，而動力也有338hp輸出。純電Highlander是繼bZ、bZ Woodland及C-HR後第4款純電車型。經過座艙格局與車名預告後，Toyota近日正式帶來純電Highlander車輛外觀與資訊，預計年底正是販售，這也是繼bZ、bZ Woodland及C-HR後第4款純電車型。外觀部分純電Highlander採用Toyota最新家族語彙，貫穿式頭尾燈設計和簡約俐落的車身線條。尺碼方面純電Highlander也較過往有所提升至5,050mm××1,989mm××1,709mm，軸距也增長至3,050mm。純電Highlander採用Toyota最新貫穿式頭尾燈設計和簡約俐落的車身線條設計語彙。車身尺碼為5,050mm××1,989mm××1,709mm、軸距3,050mm。座艙同樣也是採平直簡約線條設計，營造出像似RAV4的車室氛圍。配備部分配置12.3吋數位儀錶和14吋中控螢幕和V2L及
美制車若零關稅 經長一句「最多降1成」網炸鍋
美制車若零關稅 經長一句「最多降1成」網炸鍋
BMW再傳大規模召回 啟動馬達缺陷影響16款車型
（中央社柏林11日綜合外電報導）德國車廠BMW發言人今天對法新社（AFP）證實，由於引擎啟動馬達存在引發火災的潛在風險，將在全球召回數十萬輛。
Honda Dio推運動版，售價約3.2萬元「這地方」有賣！
在許多二輪車迷心中，Honda Dio不僅是一款代步速克達，更是承載青春記憶的經典車系。二行程直接的動力輸出，配合極高的改裝潛力，讓不少玩家即便到了現在，還是願意花費大把鈔票將其納為收藏。
新世代 Hyundai Venue 武嶺現蹤！N Line 導入機會大？
近期有網友在武嶺捕捉到全身披掛數位迷彩的偽裝測試車，從車身輪廓與標誌性的燈組設計判斷，這極大機率就是才剛剛於 2025 年 11 月全球首發的新世代 Hyundai Venue 。這款定位為「不只是 SUV」的都會座駕，選在台灣高海拔山區進行路測，顯然是為了驗證動力系統在極端環境下的表現，也預示著新車距離台灣發表的時間已經進入倒數階段。
若美製車零關稅，特斯拉會降價嗎？官方一句話解答了
針對台美協議傳「美製車零關稅」，經濟部昨（10）日邀集車輛公會及9家本土車廠舉行座談會。經濟部長龔明鑫表示，目前尚未底定政策，若以極端情況評估，對國內汽車業產值影響約1%。然而，現在就有不少民眾關心若美車零關稅，特斯拉是否會降價？特斯拉今（11）日回應，政府官方政策未定，包括定價策略、車款規劃等，暫時不會有正式訊息。根據 《中央社》報導，特斯拉今日在台北啟用......
勞工小確幸！春節上班錢變多了 「這天」增列國定假日薪水雙倍
即時中心／黃于庭報導農曆春節將至，與往年不同的是，立法院去（2025）年5月正式通過「紀念日及節日實施條例」，將小年夜列入國定假日之一；換句話說，今（2026）年從小年夜到初三，一共5天都是國定假日。依《勞動基準法》規定，若勞工於國定假日出勤，雇主必須給予雙倍薪資。
出身舊金山卻代表中國？滑雪好手谷愛凌「回擊川普」卻誤踩地雷，讓自己慘遭美網友炎上
美國出生長大、但代表中國出戰義大利冬季奧運的滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）再度站上頒獎台，她成功在女子自由式滑雪坡面障礙賽摘下銀牌，生涯累積2金2銀成績。不過，這位年僅22歲的滑雪高手，近日卻因為一句「回擊」總統川普（Donald Trump）的受訪發言，讓自己的敏感國籍問題，再次成為網路社群攻擊的目標。綜合NBC與福斯新聞網（Fox News）報導，......
經長指車價最多跌1成錯了嗎？產業人士這樣分析
經濟部長龔明鑫昨日轉述車商估算美國進口車調降關稅，車子售價最多就是跌1成，降幅與民眾原先期待落差甚大，引起輿論譁然。對此，產業消息人士分析，其實估算有公式模型可參考，假設美製車進口關稅降至0的情境下，一輛美系車扣除17.5％的進口關稅，成本也僅約減少14.9%，再加上售前檢測、內陸運輸、認證攤提等非
田秋堇受訪／林奐均只差0.1公分命中要害！林宅血案職業殺手所為 田秋堇曝現場放腳尾錢「上路好走！不要回來找我」
1980年228發生的林宅滅門血案，造成美麗島受刑人林義雄的家人，包括林義雄媽媽及女兒，3死1重傷。當年，第一個到達現場的監察委員田秋堇昨晚接受華視網路節目《我想問的是》主持人陳信聰專訪，她鉅細靡遺的描述了當時發生的恐怖經歷，以及往後數十年困住她的創傷後壓力症候群。專訪內容令人震撼鼻酸，《鏡報》節錄部分內容，讓讀者理解那個專制政權的年代，為什麼會發生如此慘絕人寰的悲劇？而台灣不能再走回頭路。
下載盜版軟體「有代價」！專家研究發現新病毒：已40萬名玩家受害
網路安全威脅情報與防禦特別行動小組「Cyderes Howler Cell」日前發布一項分析報告，指出自去年4月開始，一種名為「RenEngine loader」的惡意程式被發現隱藏於破解、盜版遊戲，包括《極地戰嚎》、《極速快感系列》、《FIFA》以及《刺客教條》等，預估超過40萬台Windows電腦遭受攻擊。
醫起看／日本老人必吃！營養師大推1食物 長期吃降低死亡率
醫起看／日本老人必吃！營養師大推1食物 長期吃降低死亡率
美商務部長承認2012年曾「登島」，佛州警長曝特朗普2006年就熟知愛潑斯坦
美國商務部長盧特尼克首次承認曾在2012年到訪過愛潑斯坦的私人島嶼，這與他此前聲稱在愛潑斯坦被定罪前就已與其斷絕關係的說法相矛盾。佛羅裡達州前警察局長稱，他曾在2006年接到特朗普的電話，對方表示「人人都知道」愛潑斯坦的行為。
台股年漲破萬點 股民平均賺245萬
金蛇年台股封關氣勢如虹，創多項歷史紀錄，堪稱史上最狂封關日！權王台積電11日盤中衝上1925元，收1915元，雙雙創下新高，推升加權指數盤中以3萬3707.83點刷新歷史紀錄，終場上漲532.74點，收在3萬3605.71點，改寫收盤新高，台股金蛇年上漲1萬80.3點、年漲42.85％，締造史上年度最大漲點與漲幅紀錄，上市公司總市值一舉衝上109兆5376億元，換算每位股民平均大賺逾245萬元，扣除台積電貢獻還賺逾101萬元。
iPASS MONEY獨立營運！新增邀請轉帳功能
[NOWnews今日新聞]一卡通公司旗下電子支付服務iPASSMONEY正式邁向獨立營運新階段，憑藉全台逾700萬用戶基礎，深度布局交通與民生消費。隨著服務轉移至獨立APP，為提升使用體驗，於今（12...
「追風RZR」停路邊遭竊！ 尋車英雄追車逮賊
「追風RZR」停路邊遭竊！ 尋車英雄追車逮賊