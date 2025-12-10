【怎能不愛車】4.9米超長Smart 全新#6登場顛覆大家想像

記者鍾釗榛／綜合報導

Smart #6混動轎車。（圖／翻攝中國工信部）

Smart這幾年的轉型速度堪稱「品牌重開機」，從城市小車一路長大到跨界休旅，如今更直接跨足中大型掀背轎跑市場。最新亮相的Smart #6因申報資料曝光，正式提前揭露外觀與重點規格，也宣告品牌首款轎車即將登場。

Smart跨足中大型掀背轎跑市場。（圖／翻攝中國工信部）

車體尺碼大進化

Smart #6車長突破4.9米、寬度超過1.9米、軸距直接拉到2,926mm，完全跳脫品牌「迷你車」形象，朝中大型掀背轎跑定位走去。外觀據傳由賓士團隊操刀，線條乾淨俐落，車頂弧線收束自然，搭配隱藏式車門把手，看起來比過往的Smart多了不少德系豪華味。加上可選配的電動尾翼與多款輪圈，整體質感也更能依照車主喜好調整出個性化風格。

Smart #6車長突破4.9米、寬度超過1.9米。（圖／翻攝中國工信部）

插混新動力亮相

這次Smart #6最大亮點就是全新EHD插電式混合動力系統，由1.5升渦輪汽油引擎、電動馬達與41.46kWh電池組構成，綜效輸出高達429匹，表現完全不輸同級性能房車。續航部分也令人驚訝，根據CLTC標準，純電能跑285公里，綜合續航甚至突破1,800公里，等於從台北一路開到高雄來回還綽綽有餘。能源效率也相當亮眼，讓Smart #6成為品牌近年最具話題性的作品之一。

Smart #6使用全新EHD插電式混合動力系統。（圖／翻攝中國工信部）

科技座艙高度期待

雖然內裝尚未公開，但以Smart現有SUV產品推估，大尺寸螢幕幾乎是基本配備，甚至有望導入三螢幕布局，讓駕駛、乘客都能享受更完整的數位化座艙體驗。再加上插混架構本身就提供更高自由度的能源管理，未來整體用車感受值得期待。

距離正式發表不遠

依照目前時程，Smart #6預計在2026年於中國正式亮相。至於是否會跨出中國市場、回到歐洲或其他地區販售，目前仍無定論。不過，從這次的車格與定位來看，Smart顯然不再只是小車品牌，而是準備全面挑戰新能源轎跑市場。

