【怎能不愛車】8人座＋德系安全科技 新Multivan台灣開賣

記者鍾釗榛／綜合報導

2026年式Multivan導入8人座配置。（圖／福斯商旅提供）

新Multivan抵台，這次台灣福斯商旅把產品陣線再度強化，不只外型俐落、內裝更講究，多人乘載空間也同步升級。隨著家庭需求與企業接送市場持續成長，全新26年式Multivan TDI正式導入8人座配置，取代過往TDI的7人座設定；而Multivan Life與Style則維持7人座，並針對對座模式更新配備，讓不同族群都能找到最適合自己的版本。

Multivan Life與Style則維持7人座。（圖／福斯商旅提供）

多一位乘客多一份從容

Multivan TDI主打企業與大型家庭用途，車長達5,173mm、軸距更是長達 3,124mm，車內以2-3-3方式排列，第二、三排都是獨立座椅，具備滑移與傾斜功能，讓每個位置都能找到舒服坐姿。長軸距再搭配無段式滑軌，若全車7名乘客＋7件行李都要裝進去，也難不倒它，完全符合多人出遊或飯店接送的高規格需求。

廣告 廣告

2026年式Multivan第二、三排都是獨立座椅。（圖／福斯商旅提供）

柴油動力更省油

Multivan TDI採用2.0升TDI渦輪柴油引擎，輸出150匹馬力與36.7公斤米扭力，低轉就能拉著全車人順順走。7速DSG自手排變速箱讓動力銜接更滑順，再搭配MQB模組化底盤與前麥花臣、後拖曳臂懸吊配置，讓這台大MPV有意外的好開、好穩定的駕駛感。

Multivan TDI採用2.0升TDI渦輪柴油引擎，輸出150匹馬力。（圖／福斯商旅提供）

安全科技升級到滿載

這次Multivan全車系安全全面進化，不只標配IQ.DRIVE多項駕駛輔助，更加入 FTA 前方橫向車流警示與前方騎士監控系統，透過雷達與攝影機輔助避免意外發生。同時還支援Level 2智能輔助，如全速域ACC、車道維持、盲點警示、360度環景等，從高速到停車都更放心。車內也配備七顆環艙氣囊，完整守護所有乘客。

家庭、商務通吃

Multivan 26年式售價自210萬元起、附加5年保固，即日起在台上市。無論是載全家出門的爸媽，還是想讓企業接送更體面、乘客更舒適的商務用戶，都能在Multivan系列中找到最理想的搭檔。

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】賓士新GLB全球首發 首款5+7人座純電SUV

只要台幣560萬 入手一房二廳「移動」精品宅

台灣車市暴冷！車商掀退場潮 MAZDA之後…SKODA亞洲最大旗艦店2年喊卡

路邊報廢車竟是稀有寶物 身價高達4100萬！

