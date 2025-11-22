【怎能不愛車】911 GT3武裝升級 裝上套件變身合法賽車

記者鍾釗榛／綜合報導

保時捷911 GT3 Manthey套件版。（圖／翻攝PORSCHE網站）

保時捷向來不放過任何讓911更快的機會，GT3這款性能怪獸看似已經接近極限，但是由Manthey工程團隊加持後，又被挖出更多潛力。重點是完全不動引擎，全靠空力與底盤就能變更快，這點對車迷來說肯定相當有感。

保時捷911 GT3 Manthey套件版，全靠空力與底盤就能變更快。（圖／翻攝PORSCHE網站）

輕量化直接開外掛

最新992.2小改款911 GT3選裝Manthey套件，其中最吸睛的就是後輪那組碳纖維空力輪圈。這不是裝飾，是能降低風阻的實用設計，外觀看起來像不對稱輪圈，但其實裡面是同款鍛造輪圈。前20吋、後21吋的輕量化版本，總共比原廠再少約6公斤，對高性能車來說十分可觀。想再狠一點還能選Michelin Pilot Sport Cup 2 R，這可是「街道合法」的最強武器。

最吸睛的就是後輪那組碳纖維空力輪圈。（圖／翻攝PORSCHE網站）

空力整套升級

Manthey替這輛GT3重新設計空力，後尾翼加寬放大、端板往內折，擴散器也延伸更長。車底更是重點，加入額外覆板讓底部更平整，還把導流鰭片拉長到近150公分。前方也沒缺席：更長的前唇、更強的擴散器鰭片，搭配風翼讓氣流壓得更牢。公路模式下就能壓出782磅（約355公斤）下壓力，調到賽道模式更是暴升到1190磅（約539公斤），幾乎是把公路車往 GT 賽車推。

Manthey替這輛GT3重新設計空力。（圖／翻攝PORSCHE網站）

跑出亮眼成績

升級後的成果非常直接。與前一代搭配Manthey套件的GT3相比，新版本在紐柏林快了2.76秒，由DTM冠軍艾漢坎·居文操刀，最後以6分52.9秒作收。沒有引擎升級就能把圈速壓進這個範圍，足見空力跟底盤調校確實強大。

保時捷911 GT3 Manthey套件版。（圖／翻攝PORSCHE網站）

