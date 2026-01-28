怎能不愛車／AMG C63四缸策略翻車？賓士靠這輛新車止血

記者鍾釗榛／綜合報導

賓士近日低調預告一款神秘新車，主角看似是高性能CLE雙門跑車，但定位顯然不只是一輛普通的AMG。從官方語氣與測試曝光來看，這輛新作極可能成為第二款Mythos系列車型，鎖定超豪華、小量生產市場，直接拉開與量產AMG的距離。

看似是高性能CLE雙門跑車，但定位顯然不只是一輛普通的AMG。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

V8回歸性能規格毫不留情

最讓車迷振奮的，是動力配置。根據推測，這款極致的CLE 有望搭載賓士最新4.0升雙渦輪平面曲軸V8引擎，在雙門跑車設定下，最大輸出上看650匹馬力、約82公斤米扭力，擺明走回傳統性能派路線，與近年四缸油電的策略形成強烈對比。

CLE 有望搭載賓士最新4.0升雙渦輪平面曲軸V8引擎。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

外型已藏不住

目前這款神秘跑車正在瑞典進行寒地測試，雖然全車包覆厚重偽裝，但寬大的下進氣口、外擴輪距，以及誇張的大型尾翼早已藏不住性能氣場。賓士也坦言，這輛車與CLE有血緣關係，但外觀將「毫不妥協」，甚至可能不再沿用CLE之名。

寬大的下進氣口、外擴輪距，以及誇張的大型尾翼早已藏不住性能氣場。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

Mythos系列專為收藏家而生

Mythos是賓士於2022年推出的超豪華小眾系列，首款作品AMG PureSpeed僅限量250輛，定位更像可上路的藝術品。新款V8 CLE若確定加入，意味著賓士打算持續經營這條高端性能支線，而非曇花一現。

性能修正 也可能是新開始

外界普遍認為，這款車多少帶有「修正」意味，替四缸C63的市場反彈止血。更重要的是，這具全新V8引擎未來可能擴展至更多車型，對死忠賓士性能派而言，無疑是久違的好消息。

