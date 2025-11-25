【怎能不愛車】AUDI不是奧迪？新品牌電動旗艦 SUV 現身
記者鍾釗榛／綜合報導
面對中國品牌電動車的全面進擊，奧迪也不得不改變策略。過去靠加長軸距穩住豪華市場，如今已被配置超滿、價格更甜的本土品牌搶走風采。於是奧迪乾脆與上汽深化合作，直接推出全新品牌「AUDI」，甚至拿掉代表百年歷史的四環LOGO，只在中國販售、只生產純電車型。
第二款新車亮相
繼E5 Sportback後，AUDI在2025端出第二款新作，一款仍為概念車的E級豪華純電SUV。車長5057mm、寬2042mm、軸距達3060mm，完全迎合中國消費者最愛的寬敞後排。它比停產的Q8 e-tron還大，23吋輪圈搭配285/40 R23米其林四季胎，存在感超強。
科技滿到溢出來
這款SUV與傳統奧迪家族幾乎沒有相似之處，包括後視鏡攝影機、車頂雷射雷達、隱藏式門把手等高科技元素全都上身。原本該放四環的位置，現在只放上一個巨大「AUDI」字樣，初看真的會以為是新品牌。外型風格也與E5 Sportback同調，走科技豪華路線。
700公里續航
採用與上汽共同開發的ADP平台，搭載109 kWh電池，CLTC續航可達700公里。快充10分鐘就能補上約320公里 的里程。雙馬達四驅雖然不是傳統燃油 Quattro，但奧迪仍直接沿用這個名號，0至100km/h加速約5秒，規格不遜歐系旗艦。
2026上市
AUDI計劃在2026年正式推出這台純電SUV。雖然它已擁有十足話題，但在競爭激烈的中國電動車市場能否突圍，恐怕還要等量產後才見真章。
