怎能不愛車／Audi死守五缸引擎半世紀 還做了一輛超狂概念車

奧迪GT50概念車。（圖／翻攝ooooiykyk網站）

在引擎數量不斷縮水、電動化成為趨勢的年代，Audi卻依然緊抓那具象徵性能與靈魂的直列五缸不放，一守就是整整50年。為了紀念這個里程碑，Audi Neckarsulm工廠將舞台交給年輕學徒，打造出GT50概念車，用最熱血的方式向五缸黃金年代致敬。

Audi Neckarsulm工廠將舞台交給年輕學徒，打造出GT50概念車。（圖／翻攝ooooiykyk網站）

賽道傳奇再現

GT50靈感源自1980年代Audi在北美賽場的風光歲月。當年Audi 200 quattro憑藉四輪驅動，在Trans-Am賽事幾乎無人能敵，甚至導致隔年被禁賽。轉戰IMSA GTO後，Audi 90 quattro再以13戰7勝橫掃賽場，「quattro」成為性能車迷心中信仰。

GT50靈感源自1980年代Audi在北美賽場的風光歲月。（圖／翻攝ooooiykyk網站）

復古外型霸氣十足

外型上，GT50以RS3為基礎，卻幾乎完全回歸80年代風格。三廂比例、Audi 80車頂線條，搭配誇張外擴輪拱、側排氣與渦輪風扇輪圈，霸氣十足。內裝防滾架裸露無掩，清楚宣告這是一輛為賽道而生的概念賽車。

GT50以RS3為基礎，卻幾乎完全回歸80年代風格。（圖／翻攝ooooiykyk網站）

學徒親手打造的經典

這輛GT50並非設計稿或模型，而是14名學徒耗時半年從零打造完成。從玻璃纖維車身到防滾架，全數手工製作，延續Audi傳統，每逢週年就讓學徒發揮創意，過去的RS6 GTO與電動A2概念車都受此影響。

GT50概念車由14名學徒耗時半年從零打造完成。（圖／翻攝ooooiykyk網站）

直列五缸的最後宣言

GT50核心仍是2.5升渦輪五缸引擎，394匹馬力正是現行RS3精髓。當對手早已放棄五缸，Audi選擇堅持，讓這具引擎成為性能標竿。GT50不為量產鋪路，而是一種宣言，有些機械浪漫，值得被保存，也值得被延續。

