【怎能不愛車】Audi TT復活計畫 骨子裡竟是一輛保時捷！

消失舞台一段時間的Audi TT，終於露出回歸的曙光。幾個月前亮相的Concept C概念車，被視為這款經典小跑車「重生前哨站」，而近期原型車現身公共道路，更讓車迷確信：這不是紙上談兵。外界普遍預期，新世代跑車最快有望在2027年前後登場，象徵Audi正式為跑車血統續命。

奧迪Concept C概念跑車。（翻攝AUDI網站）

名字不是 TT但精神還在

不過，有件事可能會讓老粉絲有點意外。Audi高層已經明確表示，這款擁有TT尺碼的全新跑車，量產後將不會再使用「TT」這個名字。換言之，熟悉的字母組合將成為歷史，但那份自1998年以來強調輕巧、靈活與駕馭樂趣的跑車精神，仍會被保留下來。新名字是什麼，反而成了目前最大懸念。

奧迪Concept C量產後將不會再使用「TT」這個名字。（翻攝AUDI網站）

Concept C幾乎就是未來樣貌

從目前流出的渲染圖來看，新車外型高度貼近Concept C。低扁車頭、簡潔俐落的側身線條，加上收斂卻充滿肌肉感的輪廓，展現Audi最新世代的設計語言。這款跑車不只是在復刻TT，而是有可能成為未來Audi轎車、SUV甚至旅行車的設計風向球，地位相當關鍵。

奧迪Concept C內裝向初代TT致敬，以圓形作為設計主軸。（翻攝AUDI網站）

科技直接拉滿

動力方面，新一代TT繼任車將全面轉向純電，並採用800V架構，充電效率與性能表現都值得期待。傳出Audi可能與Porsche合作，與即將登場的電動718 Boxster、Cayman共用平台，既能控制成本，也能維持跑車該有的操控水準。高性能版本可能採雙馬達配置，入門車型則以後置單馬達為主。

奧迪Concept C量產車將與保時捷電動718 Boxster、Cayman共用平台。（翻攝AUDI網站）

操控依舊是主角

更有意思的是，如果Concept C的結構被完整保留，電池將不會鋪在車底，而是設置在座椅後方與後軸之間，模擬中置引擎配置。這樣的設計不僅能降低重心，也能讓重量分配更理想，讓電動跑車依然保有「好開」這件事。對曾經愛過TT的人來說，這或許才是最重要的承諾。

奧迪Concept C概念跑車。（翻攝AUDI網站）

