【怎能不愛車】BMW全新X1 M Sport登場！運動魂＋豪華質感一次滿足

記者鍾釗榛／綜合報導

BMW X1 M Sport休旅車。（圖／BMW提供）

BMW正式在台發表全新年式BMW X1 M Sport，推出sDrive18i與sDrive20i兩款車型，建議售價分別為199萬與220萬台幣。全車系標配M Sport套件，從車頭就散發濃厚戰鬥氣息，包含M空力套件、專屬鋁圈與黑色高光澤窗框，動感氣勢比上一代更明顯。

BMW X1 M Sport推出sDrive18i與sDrive20i兩款車型。（圖／BMW提供）

內裝質感全面升級

打開車門，熟悉的BMW運動氛圍立刻撲面而來。M多功能真皮方向盤、雙前座跑車座椅與M專屬鋁質飾板，讓整體質感直線提升。黑色頂篷與M踏板組進一步強化戰鬥風格，讓駕駛不只帥氣上路，還能感受到滿滿的操駕靈魂。

雙前座跑車座椅與M專屬鋁質飾板。（圖／BMW提供）

智慧輔助一次到位

全新X1導入懸浮式曲面螢幕、BMW OS 9介面與語音助理2.0，操作更直覺、互動更人性。加上主動車距控制、車道維持輔助、盲點偵測與自動停車等完整駕駛輔助系統，讓開車變得既輕鬆又安全。

導入懸浮式曲面螢幕、BMW OS 9介面與語音助理2.0。（圖／BMW提供）

動力表現靈活俐落

X1 sDrive18i搭載136匹馬力的三缸渦輪引擎，零百加速9.2秒；而sDrive20i則結合48V複合動力系統，動力輸出提升至156匹馬力、8.3秒破百。兩款車都採七速雙離合器自手排變速箱，兼顧順暢與效率，讓駕駛者在城市通勤或山路奔馳都能遊刃有餘。

X1 sDrive18i搭載136匹馬力的三缸渦輪引擎。（圖／BMW提供）

全方位休旅代表作

這回BMW X1 M Sport不只外型進化，更把科技與駕馭樂趣融為一體。無論你是重視風格、性能還是安全，這輛休旅都能一次滿足，堪稱同級距中最具吸引力的新選擇。

BMW X1 M Sport休旅車。（圖／BMW提供）

