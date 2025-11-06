【怎能不愛車】BMW全新X1 M Sport登場！運動魂＋豪華質感一次滿足
記者鍾釗榛／綜合報導
BMW正式在台發表全新年式BMW X1 M Sport，推出sDrive18i與sDrive20i兩款車型，建議售價分別為199萬與220萬台幣。全車系標配M Sport套件，從車頭就散發濃厚戰鬥氣息，包含M空力套件、專屬鋁圈與黑色高光澤窗框，動感氣勢比上一代更明顯。
內裝質感全面升級
打開車門，熟悉的BMW運動氛圍立刻撲面而來。M多功能真皮方向盤、雙前座跑車座椅與M專屬鋁質飾板，讓整體質感直線提升。黑色頂篷與M踏板組進一步強化戰鬥風格，讓駕駛不只帥氣上路，還能感受到滿滿的操駕靈魂。
智慧輔助一次到位
全新X1導入懸浮式曲面螢幕、BMW OS 9介面與語音助理2.0，操作更直覺、互動更人性。加上主動車距控制、車道維持輔助、盲點偵測與自動停車等完整駕駛輔助系統，讓開車變得既輕鬆又安全。
動力表現靈活俐落
X1 sDrive18i搭載136匹馬力的三缸渦輪引擎，零百加速9.2秒；而sDrive20i則結合48V複合動力系統，動力輸出提升至156匹馬力、8.3秒破百。兩款車都採七速雙離合器自手排變速箱，兼顧順暢與效率，讓駕駛者在城市通勤或山路奔馳都能遊刃有餘。
全方位休旅代表作
這回BMW X1 M Sport不只外型進化，更把科技與駕馭樂趣融為一體。無論你是重視風格、性能還是安全，這輛休旅都能一次滿足，堪稱同級距中最具吸引力的新選擇。
更多三立新聞網報導
詐騙洗錢還這麼高調！「陸上皇宮」成證物、辦案人員看傻眼
詐團沾血錢狂買夢幻跑車！太子集團遭查扣超稀有「上空法拉利」
太子集團豪車再曝光！收藏界逸品「1.1億麥拉倫」周杰倫同款 全球500輛
不燒汽油、不插電 氫動力皮卡還能自己「造水」
其他人也在看
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新／恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」 全球500輛、全台僅2輛
美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」EBC東森新聞 ・ 11 小時前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 1 天前
壯志未酬！ 賓士因應市場變化旗下EQE 純電動全車系將於2026年停產
面對電動車整體買氣下滑和未來景氣變化的不確定性，許多車廠都已重新檢討電動化的計畫，有的直接縮減電動車型，賓士（Mercedes Benz）計劃在 2026 年停止生產 EQE Sedan電動四門房車和 EQE SUV純電休旅，作為該品牌電動車計畫修改重組的一部分。汽車日報 ・ 1 天前
百萬內純電車！進口純電車新星Hyundai Inster正式登台！三車型89.9萬元起！
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV-400A、EV-400B與EV-450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前
Lexus 熱門豪華休旅 NX 粗獷氣勢升級！化身戶外露營車投奔大自然
2025 年 SEMA 汽車零配件展已在今（11/5）日盛大開幕，帶來許多精彩可期的改裝作品，其中日本知名汽車內裝供應商 Hayashi Telempu 也精心打造一輛客製化 NX，結合 Lexus 精緻設計及戶外元素，為日系豪華休旅開創出全新價值。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
普發現金1萬元開放登記 NISSAN幫你把1萬變6萬！
財政部普發現金1萬元正式上路，NISSAN火速跟進推出限時回饋活動！即日起至11月28日止，只要入主國產全車系，不僅享有超殺優惠價，還能自費1萬元就拿到價值最高6萬元的加碼禮，包括首年乙式車體險補助與升級版「盲點救星套件」，讓購車民眾真正感受到現金變大的快感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025米蘭機車展三陽Joyride 300「沒龍骨」重車台灣也很想要！通勤車定位誰不愛？
2025米蘭機車展三陽Joyride 300「沒龍骨」重車台灣也很想要！通勤車定位誰不愛？SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的SiCAR愛車酷 ・ 9 小時前
中國吉利引擎這麼猛？Mercedes-Benz賓士CLA Hybrid從180到220都用這顆
中國吉利引擎這麼猛？Mercedes-Benz賓士CLA Hybrid從180到220都用這顆SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
昨（5日）下午3時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，發生一起交通事故，28歲的陳姓男子駕駛自小客車，於正義北路路邊起步迴轉時，不慎與22歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳姓騎士當場噴飛、空中旋轉2圈，後座乘客也被擊落，最後2人重重摔倒在地，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Maserati攜手Alfa Romeo打造全新工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE
Written by: Bear熱情與專業知識結合在一起，共同創造出非凡的作品。義式先鋒代表Maserati創立110週年以來，在汽車造車工藝的旅途中與時代並行，持續為收藏家們打造獨一無二的藝術品，在4月正式發表成立Officine Fuoriserie全新創作工坊後，今日於義大利的汽車谷(Motor Valley)，誕生了一座全新的汽車工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
Smart預告將讓ForTwo迷你都會車重出江湖
你一定以為smart品牌的創業之作，smart迷你都會用車Smart ForTwo已經走入歷史，而今它將復出，並採用新的車名#2，它將由賓士設計，並在中國境內生產製造。汽車日報 ・ 20 小時前
Kia 1-10月銷售突破8,600台，逆勢成長再創歷史新高紀錄！
Kia總代理台灣森那美起亞在台深耕邁入第十一年，不僅為台灣消費者帶來新世代的產品陣容，更積極佈建及升級全台服務網絡。近期台灣森那美起亞更榮獲有商界奧斯卡獎之稱、由中華民國全國商業總會所頒發之第79屆金商獎「優秀外商」的殊榮(註1)，這不僅是Kia總代理台灣森那美起亞繼2017年首獲此獎後，第二度獲得此殊榮，更是今年唯一獲得此殊榮的汽車品牌！ 同時，Kia在台銷售也傳來捷報，Kia全車系在10月份創下842台的領牌數，不僅較去年同期成長近14%(註2)；今年1-10月更以累計8,606台的銷售佳績，在今年1-10月總市場累計衰退約13%的大環境下，成為少數維持逆勢正成長的汽車品牌之一，並再創歷史…CarFun玩車誌 ・ 1 天前
特斯拉Tesla又將孩童困在車內！驚動美國聯邦政府要求原廠交出內部文件！
特斯拉Tesla又將孩童困在車內！驚動美國聯邦政府要求原廠交出內部文件！SiCAR愛車酷 ・ 10 小時前
The All-New INSTER Fun電小精靈正式登台限時優惠價89.9萬元起掀起都會純電新浪潮
The All-New INSTER Fun電小精靈正式登台限時優惠價89.9萬元起掀起都會純電新浪潮SiCAR愛車酷 ・ 4 小時前
Mercedes-Benz GT Coupé、S-Class 與 EQE SUV 執行年式升級作業！
自今年三月起，台灣賓士進行多波產品升級操作，本次 25/26 年式聚焦在品牌頂級陣容，包含性能旗艦 AMG GT Coupé、豪華典範 S-Class，以及純電 SUV 代表 EQE SUV，全面展現 Mercedes-Benz 在數位科技、駕馭感官與豪華體驗的最新進化。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前