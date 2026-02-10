怎能不愛車／Brabus親自動手 這輛休旅車不是一般人能駕馭

記者鍾釗榛／綜合報導

Brabus 900 Mint性能休旅。（圖／翻攝Brabus網站）

近半世紀來，Brabus幾乎等同於Mercedes-AMG與Porsche的終極改裝代名詞，但這回它選擇徹底跨界。Brabus首次以Lamborghini為基礎動刀，鎖定插電式混能Urus SE，直接打造出名為900 Mint的超狂作品，也正式宣告品牌踏入「hyper-SUV」新戰場。

Brabus首次以Lamborghini為基礎動刀。（圖／翻攝Brabus網站）

義大利猛牛被徹底改寫

這輛Brabus 900 Mint於2026年初亮相，核心精神只有一個「狠」字。Brabus不再追求混能節能形象，而是把電力當作性能放大器，將Urus SE推向更極端的輸出設定，象徵這家德國改裝大廠正式進軍義大利超豪華市場。

Brabus不再追求混能節能形象，而是把電力當作性能放大器。（圖／翻攝Brabus網站）

Mint綠寬體 氣場直接拉滿

外觀是第一眼就讓人無法忽視的存在。全車披上單色Mint綠塗裝，搭配24吋 Brabus Monoblock Z鍛造輪圈與外露碳纖Widestar寬體套件，從前保險桿、側裙到後擴散器，全都為高速穩定而生。SportXtra模組再將車高降低20mm，氣勢比原廠Urus SE更貼地、更兇悍。

24吋 Brabus Monoblock Z鍛造輪圈。（圖／翻攝Brabus網站）

900匹馬力不是說說而已

動力核心來自4.0升V8雙渦輪引擎，經Brabus PowerXtra套件強化後，搭配原有電動馬達，綜效輸出一口氣衝上900匹馬力、1,050 Nm扭力，0到100 km/h僅需3.2秒。極速雖被電子限制在312 km/h，但對SUV來說已是異次元等級。

動力核心來自4.0升V8雙渦輪引擎。（圖／翻攝Brabus網站）

內裝像藝術品 價格也很藝術

座艙採用手工打造的Stone Mint真皮鋪陳，搭配Brabus招牌菱格紋縫線與碳纖維飾板，奢華程度完全不輸超跑。Brabus 900 Mint海外售價約70萬美元，折合新台幣約2,200萬元，同時也提供全黑風格的900 Superblack版本，給不愛高調的買家另一種選擇。

採用手工打造的Stone Mint真皮鋪陳，搭配Brabus招牌菱格紋縫線與碳纖維飾板。（圖／翻攝Brabus網站）

