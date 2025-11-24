【怎能不愛車】Corvette新PTM Pro模式 讓你靠真本事開車

記者鍾釗榛／綜合報導

Chevrolet Corvette美式超跑。（圖／翻攝Chevrolet）

2026年式美國經典超跑Corvette，外觀雖然收斂，但一進車艙真的會讓車主倒抽一口氣。過去被罵到翻的「按鈕脊椎」正式退場，雪佛蘭總算聽見大家的心聲，把操作介面整理得更順手、更直覺。網友笑說：「終於不用邊開車邊解謎了！」

Corvette過去被罵到翻的「按鈕脊椎」正式退場。（圖／翻攝Chevrolet）

三螢幕超豪華

那條從中控一路延伸到手肘的位置、上面密密麻麻排滿按鍵的脊椎設計，如今已經走入歷史。新款改採水平空調控制鍵，整合在中控螢幕下方，看起來更清爽。舊脊椎則轉型成副駕握把，反而變得實用。科技感部分則由12.7吋中控螢幕、14吋儀表板與6.6吋觸控面板組成，三螢幕一次給好給滿。

科技感部分由12.7吋中控螢幕、14吋儀表板與6.6吋觸控面板組成。（圖／翻攝Chevrolet）

座艙配色大革新

這次內裝還提供不對稱雙色選項，例如駕駛紅、乘客黑，個性感直接拉到滿分。就連座椅也能獨立選色，搭配Apple CarPlay、Android Auto與Spotify支援，還能自訂顯示內容，讓整個座艙變成真正的私人空間。

內裝還提供不對稱雙色選項，例如駕駛洪、乘客黑。（圖／翻攝Chevrolet）

PTM Pro挑戰你的極限

除此之外，2026 Corvette也帶來全新駕駛模式Performance Traction Management Pro。這模式幾乎關掉所有電子輔助，只保留ABS和前軸控制（限 E-Ray）。不管你開的是一般車型，還是1,064匹、售價換算約新台幣數千萬元等級的ZR1，只要敢開啟PTM Pro，刺激程度絕對破表。

Corvette帶來全新駕駛模式Performance Traction Management Pro。（圖／翻攝Chevrolet）

Corvette還是超跑王者

面對激烈競爭，雪佛蘭全球副總裁Scott Bell直言，Corvette不只是美國驕傲，更是豪華跑車市場20年的領頭羊。他也強調這次改款將繼續讓Corvette穩坐中置引擎超跑的領域霸主。

Chevrolet Corvette美式超跑。（圖／翻攝Chevrolet）

