【怎能不愛車】Defender 出征達卡！史上最強D7X-R準備沙海開戰
記者鍾釗榛／綜合報導
Defender Rally車隊正式揭開全新Defender Dakar D7X-R神秘面紗，宣告2026年世界越野拉力錦標賽（W2RC）即將迎來最強硬派新血。預計2026年1月，D7X-R就會在全球最硬核的達卡拉力賽首次亮相。由達卡傳奇Stéphane Peterhansel領銜，多位頂尖車手將在兩週內挑戰超過80小時、5,000公里的殘酷計時賽段。
D7X-R全車源自斯洛伐克Nitra量產線，依FIA 2026年新制的「Stock 組別」規範打造，車體結構完全不能改，超硬派本色直接延續Defender OCTA的D7x車身架構。同樣搭載4.4L V8雙渦輪引擎，只能依規範加上進氣限制器，但依舊保有暴力輸出的靈魂。為應付極端越野賽段，D7X-R配上超狂的550公升油箱、35 吋越野胎、升高懸吊與更寬輪距，外觀完全是「沙漠猛獸」等級。
專為沙海生存的武裝升級
工程團隊針對高溫、沙塵與跳躍衝擊全面強化。冷卻系統換上更大散熱器與四組風扇，車頭進氣孔重新設計避免吸進沙塵；底盤加厚防護、前後保桿重新調整角度，確保衝沙丘時不會卡沙。懸吊採用與BILSTEIN合作開發的高性能避震，後軸雙避震就是為了滿載油箱後的額外重量而生。甚至還配置名為Flight Mode的「飛行模式」，車子騰空時會自動調整扭力，讓落地更穩、更不傷傳動系統，堪稱沙地專用外掛。
戰力滿載準備開跑
競賽版本內裝也毫不馬虎，包括FIA六點式安全座椅、賽車儀表、導航系統與抬頭顯示器一應俱全。後座則變成裝備艙，固定三顆備胎、工具組、8公升飲水與雙液壓千斤頂，宛如移動沙漠生存工具箱。目前原型車已完成6,000公里越野測試，準備在2026年1月於沙烏地阿拉伯開戰，挑戰Defender有史以來最極限的戰場。
更多三立新聞網報導
小鋼砲又要缺貨了！Polo GTI台灣首批完售、熱血粉快卡位
台灣重卡新霸主！FUSO New Super Great預售百輛秒殺
【怎能不愛車】AUDI不是奧迪？新品牌電動旗艦 SUV 現身
花6.7億買車、還是買了一個夢？車子還沒造好已經天價出售
其他人也在看
加錯油怎麼辦？汽油可以混合使用嗎？汽油加成柴油還能發動嗎？│汽車小學堂
開車到加油站時，偶爾會不小心將92加成95或98無鉛汽油，或反過來將95或98加成92無鉛汽油，甚至發生不同汽油「混加」的情況，加錯油該怎麼處理？會對汽車造成傷害嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
全面升級價格更合理親民，Toyota bZ4X令國產進口對手備感壓力
長期以來消費者購車的動力，無論汽柴油或者Hybrid都仍是內燃機一種選擇，直到因技術重大突破所發展出的電力驅動，才讓電動車能在近十多年來擠身主流市場，伴隨技術的進步幾經多年發展下來，無論性能、續航力、操控路感、功能都已經具備一定水準，而過去消費者所顧慮的續航力障礙，也隨著電池效能提升與充電站普及逐漸消除，現在只剩下一個大魔王關卡-價格！續航力大幅提升同級最佳，旅程不再充滿焦慮 依價格、尺碼與定位來看，擁有4,690mm車長與2,860mm軸距的bZ4X，在台灣市場中最直接的同級對手莫過於Luxgen n7、Hyundai Ioniq5、Kia EV6，電動車的買家最關心的絕對是續航力優先，為了消弭眾人的疑慮，bZ4X所搭載的全新高效能動力電池，容量從71.4kWh升級至74.7kWh，純電行駛里程以NEDC計算更從626km大幅提升至同級最佳743km，等於可輕鬆達成滿電北高一日遊，讓續航無後顧之憂。充電功率自150kW提升為160kW後，其10%至80%充電時間由30分鐘縮短為28分鐘，明顯減少等待補充能源的時間。 車型 Toyota bZ4X Luxgen n7 Kia EV6 HCarture 車勢文化 ・ 1 天前
全新得利卡D:6將會引進台灣？Mitsubishi Delica D:5日本北海道自駕體驗 Feat. @7car @jjlovesdriving @UCARTV
這次邢男遠赴北海道除了試駕全新Mitsubishi XFORCE，還在札幌一般道路體驗Delica D:5，這個第五世代的得利卡已經在日本販售長達18年，期間經過多次大小程度不同的改款，雖然提升不少競爭力，但18年過去難免略顯老態，本次試駕也將帶來D:6的最新消息，據說有機會在台灣上市，讓我們一起期待吧！車水馬龍網 ・ 12 小時前
台灣山葉發聲明：勁戰 155 取消一項配備！預購車主有專屬補償方案
台灣山葉（Yamaha）今日發出聲明，即將上市的 Cygnus XR 勁戰 155 將取消原本規劃的「Stop & Start System」（怠速熄火系統），原因是在最終量產測試階段，系統表現未達內部開發標準，官方道歉並啟動通知機制，並提出預購車主補償方案。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
16歲老Cayenne大變身！保時捷動刀翻新 罕見6速手排＋復古越野魂帥炸
保時捷向來擅長替車迷「圓夢」，旗下 Sonderwunsch（特殊客製化）部門的歷史可追溯至1978年，從新車配色到獨家材質，全都能客製化。如今這個部門更跨足老車翻新，最近他們就替一輛2009年初代Cayenne GTS動了全身大手術，讓 16歲的豪華SUV煥然一新。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
BMW已採不含稀土的馬達 汽車界聖杯：廠商不仰賴中國稀土
紐約時報24日分析，汽車廠商擔心受到地緣政治綁架，紛紛尋找電動車稀土磁鐵的替代選項，能夠不依賴中國稀土的汽車，儼然成為「...世界日報World Journal ・ 20 小時前
向CR-X致敬的現代演繹 Honda Integra Targa現身
在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這款車以中國市場的Civic為基礎，透過顯著的改造，重新詮釋了1990年代Honda經典小跑車CR-X的精神。雖然Prelude新世代油電跑車正成為品牌焦點，但這款雙門、可拆卸Targa車頂的Integra概念車卻悄悄吸引了不少關注，以其獨特設計向本田過去的跑車致敬。在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這輛Integra Targa並非量產車，而是一輛由GAC Honda廣汽本田打造的概念作品，該車基於中國市場的五門掀背版Integra改造而來，車頂與後門被完全移除，取而代之的是更長的無窗框前門和加厚後移的B柱結構，使整車展現出類似CR-X Del Sol的輪廓。車尾部分保留了原有玻璃掀背設計，使Targa式造型流線完整。車身採用白色多輻鋁圈，並搭配紅色後視鏡蓋，靈感來自Integra特仕版車型。 內裝方面，Integra Targa採用2+2座位配置，紅色飾條貫穿中控台，增添年輕運動感。雖然後座空間並未強調舒適性，但開放式車頂設計提供了極佳的頭部空間Carture 車勢文化 ・ 14 小時前
台灣重卡新霸主！FUSO New Super Great預售百輛秒殺
台灣運輸業邁入高效競爭的關鍵時刻，FUSO今正式在台推出全新旗艦重卡New Super Great，提供21.5至46噸曳引車與底盤車選項。結合德系動力科技、全新外觀與滿載的智慧安全配備，DTAT再次強調「頭家夥伴」精神，協助全台運輸車隊在效率、安全與永續上全面升級。台灣更成為全球第二個導入市場，足見總部對台灣的重視。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
電池供應過剩 全球電動車產業的潛在危機
近年來汽車製造商與電池生產商紛紛投入巨資擴充電動車電池產能，期待隨著電動化浪潮掀起，需求會快速爆發，但最新由AlixPartners提出的報告指出，電池產能增速或將大幅超出實際需求。數據顯示，到2030年，全球電池產能預計將是實際需求的三倍。以北美為例，其電池產能接近需求的四倍，而中國的情況更加嚴重，產能可能比需求多出五倍以上。這種供過於求的結構，不僅使得電池廠商面臨財務與產能利用率的壓力，也讓整個汽車產業不得不重新思考其電動化投資節奏與策略。最新報告指出，由於電動車的銷售放緩，現在電池產能已經過剩，恐將遇到電動車電池泡沫潮。面對電動車需求未如預期迅速爆發，車廠和電池廠商已經開始做出調整。以Ford福特為例，其在美國肯塔基州與合作夥伴SK On建設一座58億美元的電池工廠，但已宣布將原計畫產能下調約35%。此外，GM通用汽車在俄亥俄及田納西的電池廠亦因電動車採用率偏低，削減1,550名員工。電池供應端過剩，需求端又未迅速跟上，使得許多此前看似輝煌的電池項目如今變得風險倍增。許多企業不得不將目光移向能源儲存系統（BESS）或減緩投資腳步，以減少資產閒置風險。 造成電池產能過剩的背後，有多Carture 車勢文化 ・ 14 小時前
捷運萬大線一期突破 82%！全台唯一「站外換氣通風井」曝光，2027 通車倒數
台北市政府在 2025 年 11 月 20 釋出最新說明，備受雙北通勤族關注的捷運萬大線一期工程截至 2025 年 10 月底，整體施工進度已突破 82%！目前全線軌道正在加蘋果仁 ・ 1 天前
Lexus IS300h小改款日本市場資訊曝光！規格細節逐步浮現
Lexus即將在2026年初正式推出第三度小型改款的IS300h，隨著日本市場出現先行商談訊息，更多細節也逐步浮現，此次改款被形容為接近全新車款等級的大幅升級，不僅內裝全面革新、導入最新Lexus Safety Sense+3.0，並新增特別仕様車F Sport Mode Black 5，引發市場高度關注。然而，在配備強化與價格上漲之下，新車初期能否順利入手，恐怕成為消費者更需要注意的關鍵。地球黃金線 ・ 1 天前
愛車遭刮花! 高雄醉男"隨機刮車" 車主下班看傻眼
南部中心／陳姵妡、廖錦雄 高雄報導高雄岡山區育才路，有車主下班看傻眼，因為愛車停在路邊，卻疑似遭酒醉男子持利器亂刮亂畫，甚至連車窗都不放過，警方獲報發現被害車輛竟然有四台，已經鎖定嫌犯，而目擊民眾則透露，疑似一名醉男子騎車經過，看到車就開刮。高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）監視器畫面上，一名機車騎士停下，接著下車，開始彎腰，一台接一台車停留，竟然拿東西在刮車，案發地點就在高雄岡山育才路上。民視記者陳姵妡：「這條路上位處工業區，路旁都有許多上班族停放的車輛，沒想到有一名男子惡意刮車，一共就有四台車，像這樣被亂刮。」目擊民眾：「四台車被一個騎機車，喝酒醉的，畫了四台車，整個旁邊都被亂畫。」當事車主同事：「車主很嘔，就是覺得蠻莫名其妙的啦，對啊都是工廠，所以那大車比較多啦，所以可能有時候，大車如果佔在內線車道，就會覺得比較擠，可能有什麼不愉快吧。」高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）目擊民眾透露，疑似是一名喝醉酒的男子，騎車前來，一下車就拿利器對車輛狂刮，四台受害的車主，下班看到都看傻，一台綠色車輛，上頭直接被畫了好幾個大圈圈，黑色的車則是連車窗都被刮花，還有一台白車跟藍車也被刮了好幾條，目前警方已經鎖定可疑男子。高市警前峰所所長陳邦郁：「經到場勘查後，發現另有三輛車子，亦遭刮損之情形，遂主動相關車主到所製作筆錄，經調閱周邊監視器，已鎖定一名疑似酒醉男子所為，本分局將循線追緝到案。」到底是跟車主結怨，還是喝醉亂刮，還得等男子到案詳細說明，但停路邊被亂刮，讓車主們好心疼，已經不敢停在原處，就怕這名怪男，又回來對車輛開刀。原文出處：把車當畫布？ 高雄岡山驚現「刮車怪男」 持利器隨機亂刮 共４車受害 更多民視新聞報導囂張！一中商圈竊賊出沒 貨車司機收貨遭闖車搜刮財物涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因南部發電、北部爽用？綠委怒喊不公平 要求政府研議「差別電價」民視影音 ・ 20 小時前
Volkswagen Polo GTI 首波配額上市即秒殺，台灣分公司爭取追加配額！
Volkswagen本月推出Polo GTI獲熱切矚目，首批50輛甫上市即銷售一空，台灣福斯汽車極力向德國原廠爭取追加生產。2GameSome ・ 17 小時前
第 62 屆金馬獎星光大道再由 Lexus 擔任接送座駕！
金馬獎是台灣最具指標性的電影文化盛事，也是全球華語暨華人電影創作最高榮耀之一。今年金馬獎堂堂邁入第62屆，持續為無數卓越的影視創作者提供展露藝術視野與動人故事的殿堂。在這場年度盛典中，不僅眾多精湛作品與電影工作者將角逐各項大獎，星光大道上群星匯聚的耀眼風采，更將成為觀眾與媒體目光的焦點，見證華語電影蓬勃創作能量的璀璨綻放。2GameSome ・ 1 天前
汽車產業電氣化泡沫終將來臨！過去各品牌一股腦的投資將在10年後「產能閒置」！
汽車產業電氣化泡沫終將來臨！過去各品牌一股腦的投資將在10年後「產能閒置」！SiCAR愛車酷 ・ 23 小時前
福斯Volkswagen因電容式按鍵被起訴，原廠認為這沒必要…
福斯Volkswagen因電容式按鍵被起訴，原廠認為這沒必要…SiCAR愛車酷 ・ 19 小時前
愛玩車／四品牌旗艦展間台中開幕 Jeep就快了！
愛玩車／四品牌旗艦展間台中開幕 Jeep就快了！EBC東森新聞 ・ 1 天前
台灣戴姆勒亞洲商車 FUSO New Super Great 發表上市！
FUSO總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」（簡稱 DTAT）宣布旗下FUSO旗艦重卡車系「New Super Great」重磅登台。FUSO New Super Great 車系提供 21.5 至 46 噸曳引車及底盤車，融合德系動力科技、品牌設計美學與智慧安全配備，全面滿足多元產業的運輸需求。DTAT 期待透過 New Super Great 的全面升級，不僅助力台灣重車車隊提升效率、提升安全防護，更與國際趨勢接軌，推動台灣運輸產業向高效、永續與安全的未來邁進。2GameSome ・ 12 小時前
兩百萬元內插電油電動力新選擇？純電里程近 80 公里的 Peugeot 408 PHEV 可能引進台灣
日前出現在保發中心的 Peugeot 408 PHEV，重置價格是新台幣 178 萬元，雖然不等於正式售價，但若後續在台上市，應該會成為 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 、 Toyota Prius PHEV 後，第三款 200 萬元內可買到的 PHEV 車型。DDCAR電動車 ・ 1 天前
不滿勞動改革 比利時將全國罷工3天恐釀交通癱瘓
（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）為表達對政府削減支出和修改勞動法案的不滿，工會號召自明天開始進行為期3天的罷工，此舉將導致比利時學校停課，火車與飛機交通受到影響。中央社 ・ 1 天前