【怎能不愛車】Defender 出征達卡！史上最強D7X-R準備沙海開戰

Defender Dakar D7X-R拉力賽車。（圖／JLR提供）

Defender Rally車隊正式揭開全新Defender Dakar D7X-R神秘面紗，宣告2026年世界越野拉力錦標賽（W2RC）即將迎來最強硬派新血。預計2026年1月，D7X-R就會在全球最硬核的達卡拉力賽首次亮相。由達卡傳奇Stéphane Peterhansel領銜，多位頂尖車手將在兩週內挑戰超過80小時、5,000公里的殘酷計時賽段。

Defender Dakar D7X-R將挑戰2026年世界越野拉力錦標賽。（圖／JLR提供）

D7X-R全車源自斯洛伐克Nitra量產線，依FIA 2026年新制的「Stock 組別」規範打造，車體結構完全不能改，超硬派本色直接延續Defender OCTA的D7x車身架構。同樣搭載4.4L V8雙渦輪引擎，只能依規範加上進氣限制器，但依舊保有暴力輸出的靈魂。為應付極端越野賽段，D7X-R配上超狂的550公升油箱、35 吋越野胎、升高懸吊與更寬輪距，外觀完全是「沙漠猛獸」等級。

Defender Dakar D7X-R拉力賽車，搭載4.4L V8雙渦輪引擎。（圖／JLR提供）

專為沙海生存的武裝升級

工程團隊針對高溫、沙塵與跳躍衝擊全面強化。冷卻系統換上更大散熱器與四組風扇，車頭進氣孔重新設計避免吸進沙塵；底盤加厚防護、前後保桿重新調整角度，確保衝沙丘時不會卡沙。懸吊採用與BILSTEIN合作開發的高性能避震，後軸雙避震就是為了滿載油箱後的額外重量而生。甚至還配置名為Flight Mode的「飛行模式」，車子騰空時會自動調整扭力，讓落地更穩、更不傷傳動系統，堪稱沙地專用外掛。

懸吊採用與BILSTEIN合作開發的高性能避震。（圖／JLR提供）

戰力滿載準備開跑

競賽版本內裝也毫不馬虎，包括FIA六點式安全座椅、賽車儀表、導航系統與抬頭顯示器一應俱全。後座則變成裝備艙，固定三顆備胎、工具組、8公升飲水與雙液壓千斤頂，宛如移動沙漠生存工具箱。目前原型車已完成6,000公里越野測試，準備在2026年1月於沙烏地阿拉伯開戰，挑戰Defender有史以來最極限的戰場。

車內配備先進的航電系統。（圖／JLR提供）

Defender Dakar D7X-R拉力賽車。（圖／JLR提供）

