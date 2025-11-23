【怎能不愛車】Elantra N限量TCR版 直上賽車武裝

記者鍾釗榛／綜合報導

現代汽車Elantra N TCR Edition限量版。（圖／翻攝Hyundai網站）

身為「親民性能車」代表作之一的現代汽車(Hyundai)Elantra N，近期在韓國推出TCR Edition特別版。雖然外觀看起來更接近賽車，但最讓車迷心碎的，就是引擎完全沒升級，依舊維持原本的配置。不過帥氣程度直接拉滿，讓人一看還是心癢難耐。

現代汽車Elantra N TCR Edition擁有賽車基因。（圖／翻攝Hyundai網站）

空力升級專給熱血玩家

TCR版最受矚目的莫過於那組可調式碳纖維大尾翼，直接向品牌自家的TCR賽車致敬。不只好看，還能提供額外下壓力，更適合想把車開上賽道的玩家。搭配 19 吋鍛造輪圈，不僅視覺更殺，也藉此減輕車重。前方則換上N Performance一體式煞車系統與四活塞卡鉗，制動力全面升級。

標配19 吋鍛造輪圈。（圖／翻攝Hyundai網站）

可調式碳纖維大尾翼。（圖／翻攝Hyundai網站）

專屬貼紙與Alcantara方向盤

韓國限定車型甚至還有超醒目的「大 N 字貼紙」上身，辨識度直接拉到 MAX。車內則加入Alcantara方向盤、N字樣飾板以及象徵N部門的性能藍點綴，包括安全帶與方向盤12點鐘方向，看起來更具競技感。雖然變速箱規格尚未公布，但原廠照片能看到8速雙離合器自排仍然在線。

內裝配備賽車座椅與藍色安全帶。（圖／翻攝Hyundai網站）

採用Alcantara方向盤、N字樣飾板以及象徵N部門的性能藍點綴。（圖／翻攝Hyundai網站）

限量供應數量仍保密

這款TCR Edition將從12月率先在韓國開賣，採限量生產，但現代汽車尚未公布數量與當地定價。國際車迷目前只能乾瞪眼，看韓國市場先享受這款更激進、更有賽道味的Elantra N。

現代汽車Elantra N TCR Edition 12月率先在韓國開賣。（圖／翻攝Hyundai網站）

下一代將搭2.5 升引擎

更令人期待的是，現代已暗示下一代Elantra N可能會升級成2.5升引擎，比現行276匹馬力還要更強。如果成真，未來的Elantra N有望再次提升戰力，成為平價性能房車中的狠角色。

