【怎能不愛車】EX30 Plus試駕 科技配備大升級、值得多花這筆！
記者鍾釗榛／綜合報導
這次終於開到大家敲碗的Volvo EX30 Plus單馬達版本，售價159.99萬元。車長只有4233mm、車寬1838mm、車高1555mm，整輛車緊緻到不行，軸距卻有2650mm，完全是小車大空間的典範。更別提5.35公尺迴轉半徑，在巷弄裡鑽來鑽去輕鬆到爆。
外型依舊很「Volvo」，雷神之鎚LED頭燈、封閉式車頭、扁平化廠徽，科技味全開。車側用上雙色車頂、雙色鋁圈，再加上無框後視鏡，帥度完全不輸跑車。車尾也相當耐看，雙層LED尾燈視覺辨識度高到一秒認出，搭配大面積全景天窗，小車氣勢直接拉滿。
北歐風滿出來的座艙
坐進EX30的瞬間，就是濃濃北歐美感直擊臉部。主要操控全部整合在12.3吋中控螢幕，不只科技感十足，也讓車內留下更多收納空間，總共有18處，日常使用非常實用。Plus車型採用「Pine 雪松綠車室」，運用再生材質打造，搭配亞麻編織飾板，整個氣氛就是「舒服又安靜」。
Harman Kardon橫貫式聲霸更是亮點之一，在電動車本就安靜的行駛氛圍裡，聲音表現相當立體，邊開車邊聽音樂，完全是移動中的小型療癒空間。
單馬達也很猛
雖然是單馬達，EX30 Plus搭載與雙馬達Ultra相同的69kWh電池，動力輸出依舊很有料，最大馬力272hp、最大扭力35kgm，0到100km/h加速只要5.3秒。實際駕駛時，加速反應相當直接卻不暴躁，超車時更是絲滑俐落。沒有一般電動車那種「一下衝太兇」的突兀感，開起來像一台加速更猛、更安靜的燃油車。
由於Plus版本標配PAII智慧駕駛輔助、五種沉浸式車室主題、升級音響與專屬鋁圈，配備上與入門Core有明顯差距。如果預算夠，Plus的配備很值得。
最適合日常生活的純電小休旅
雖然體型小，但EX30的車室空間表現完全不侷促，加上靈活的底盤設定與輕盈車重，在市區穿梭真的比想像中更輕鬆。整體試駕下來，EX30 Plus就是一輛會讓人「越開越喜歡」的車：速度、質感、科技、空間，全都取得漂亮平衡。
Volvo EX30 Plus規格表
馬達：後軸永磁同步馬達
動力：最大馬力272hp、最大扭力30.5kgm
電池：69kWh
車身尺寸：4233 mm x 1838mm x 1555 mm
續航力：595公里
輪胎規格： 245/45R19
車重：1777kg
置物空間：325L/1007L
建議售價：159.9萬元
