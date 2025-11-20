【怎能不愛車】EX30 Plus試駕 科技配備大升級、值得多花這筆！

記者鍾釗榛／綜合報導

Volvo EX30 Plus電動休旅。（圖／記者鍾釗榛攝影）

這次終於開到大家敲碗的Volvo EX30 Plus單馬達版本，售價159.99萬元。車長只有4233mm、車寬1838mm、車高1555mm，整輛車緊緻到不行，軸距卻有2650mm，完全是小車大空間的典範。更別提5.35公尺迴轉半徑，在巷弄裡鑽來鑽去輕鬆到爆。

整輛車緊緻到不行，軸距卻有2650mm，完全是小車大空間的典範。（圖／記者鍾釗榛攝影）

外型依舊很「Volvo」，雷神之鎚LED頭燈、封閉式車頭、扁平化廠徽，科技味全開。車側用上雙色車頂、雙色鋁圈，再加上無框後視鏡，帥度完全不輸跑車。車尾也相當耐看，雙層LED尾燈視覺辨識度高到一秒認出，搭配大面積全景天窗，小車氣勢直接拉滿。

辨識度極高的雷神之鎚LED頭燈。（圖／記者鍾釗榛攝影）

車尾也相當耐看，採用雙層LED尾燈設計。（圖／記者鍾釗榛攝影）

北歐風滿出來的座艙

坐進EX30的瞬間，就是濃濃北歐美感直擊臉部。主要操控全部整合在12.3吋中控螢幕，不只科技感十足，也讓車內留下更多收納空間，總共有18處，日常使用非常實用。Plus車型採用「Pine 雪松綠車室」，運用再生材質打造，搭配亞麻編織飾板，整個氣氛就是「舒服又安靜」。

主要操控全部整合在12.3吋中控螢幕。（圖／記者鍾釗榛攝影）

Harman Kardon橫貫式聲霸更是亮點之一，在電動車本就安靜的行駛氛圍裡，聲音表現相當立體，邊開車邊聽音樂，完全是移動中的小型療癒空間。

Harman Kardon橫貫式聲霸。（圖／記者鍾釗榛攝影）

單馬達也很猛

雖然是單馬達，EX30 Plus搭載與雙馬達Ultra相同的69kWh電池，動力輸出依舊很有料，最大馬力272hp、最大扭力35kgm，0到100km/h加速只要5.3秒。實際駕駛時，加速反應相當直接卻不暴躁，超車時更是絲滑俐落。沒有一般電動車那種「一下衝太兇」的突兀感，開起來像一台加速更猛、更安靜的燃油車。

動力輸出很有料，最大馬力272hp。（圖／記者鍾釗榛攝影）

由於Plus版本標配PAII智慧駕駛輔助、五種沉浸式車室主題、升級音響與專屬鋁圈，配備上與入門Core有明顯差距。如果預算夠，Plus的配備很值得。

Volvo EX30 Plus與入門Core有明顯差距。（圖／記者鍾釗榛攝影）

最適合日常生活的純電小休旅

雖然體型小，但EX30的車室空間表現完全不侷促，加上靈活的底盤設定與輕盈車重，在市區穿梭真的比想像中更輕鬆。整體試駕下來，EX30 Plus就是一輛會讓人「越開越喜歡」的車：速度、質感、科技、空間，全都取得漂亮平衡。

Volvo EX30 Plus電動休旅。（圖／記者鍾釗榛攝影）

Volvo EX30 Plus規格表

馬達：後軸永磁同步馬達

動力：最大馬力272hp、最大扭力30.5kgm

電池：69kWh

車身尺寸：4233 mm x 1838mm x 1555 mm

續航力：595公里

輪胎規格： 245/45R19

車重：1777kg

置物空間：325L/1007L

建議售價：159.9萬元

Volvo EX30 Plus電動休旅。（圖／記者鍾釗榛攝影）

