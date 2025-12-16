【怎能不愛車】Ford放大招 解決電動車里程焦慮、簡單又粗暴

記者鍾釗榛／綜合報導

現行版 F-150 Lightning 電動皮卡即將停產。（圖／翻攝Ford網站）

福特電動皮卡策略即將大改款。為了回應美國市場對續航與實用性的現實需求，現行的F-150 Lightning標準純電版本，預計在2025年後正式停產，不再延續。取而代之的，是一款更貼近傳統皮卡使用情境的新角色，新世代F-150 Lightning EREV增程式電動皮卡。

F-150 Lightning EREV增程電動皮卡將成為電動皮卡主力。（圖／翻攝Ford網站）

多了關鍵引擎

F-150 Lightning EREV本質上仍是純電驅動，四輪由電動馬達負責，保有電動車即時輸出的加速優勢。不同之處在於，車上新增一具汽油發電機，不直接驅動車輪，而是專門為電池供電，等於替續航力裝上「保險」。

續航力翻倍

在增程系統加持下，新一代F-150 Lightning EREV預估最大續航可超過1,127公里，相比現行F-150 Lightning約511公里的表現，幾乎翻倍成長。這也讓它能正面迎戰Ram 1500 REV等同級對手，正式進入「長途電動皮卡」戰場。

拖曳才是關鍵

福特坦言，推出EREV的最大原因就是拖曳。過去F-150 Lightning車主最常抱怨的，就是拖車後續航大幅縮水、補電壓力暴增。福特高層表示，增程系統可大幅減少長途拖曳時的充電次數，讓重拖與遠行變得像日常通勤一樣輕鬆。

福特強調，F-150 Lightning EREV會完整保留現有車主喜愛的一切，同時補上續航與實用性的最後一塊拼圖。對仍在觀望電動皮卡的消費者來說，這或許才是真正能取代燃油F-150的關鍵版本。

