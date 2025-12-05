【怎能不愛車】Jaguar不走溫和路線了！Type 00外型狂到車迷吵翻天

記者鍾釗榛／綜合報導

2024年Jaguar發布Type 00概念車。（圖／翻攝Jaguar網站）

Jaguar一年前推出的Type 00概念車，原本只是宣示品牌跨向超高端豪華市場的起手式。沒想到最近又成為焦點，只因應景地換上「倫敦紅消光色」，被大方停在英國五星級飯店門口，替捷豹慶祝品牌首款車誕生90週年。雖然外型一直被網友討論不休，但至少一件事很明確，它超會吸睛。

Jaguar Type 00換上「倫敦紅消光色」，被大方停在英國五星級飯店門口。（圖／翻攝Jaguar網站）

豪車包圍也不怯場

現場雲集Rolls-Royce Cullinan、Bentley Bentayga、Lamborghini Aventador SV甚至 Bugatti Chiron，但Type 00的存在感依然強到爆。這輛造型大膽的電動轎跑，流線車頂、修長車頭，加上醒目的紅色塗裝，完全把氣場拉滿。雖然距離發表已經一年，但它的戲劇效果依舊十足。

量產版更保守

雖然概念車超殺，但量產版應該會低調不少，偽裝車已透露更傳統的轎車比例、平順車頂線條與後門設計。性能細節未公布，但Jaguar總經理透露，未來買家有85%都會是全新客群，因為價格直接拉到起售約13萬美元，和保時捷Taycan 4S相近。原本今年亮相的量產車也確定延到2026年登場，最快 2025 年底開始交車。

Jaguar Type 00外型超殺，但量產版應該會低調不少。（圖／翻攝Jaguar網站）

燃油車告別式倒數

捷豹已全面停產除F-Pace外的所有內燃機車款， F-Pace也會在2026年畫下句點。屆時Type 00將成為品牌唯一車型，象徵捷豹正式告別燃油年代，全面邁向純電新紀元。品牌強調新車上市會「引發強烈反響」，畢竟這款大膽的作品從第一眼就不打算走安全牌。

Jaguar Type 00概念車。（圖／翻攝Jaguar網站）

