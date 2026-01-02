【怎能不愛車】JCW敞篷首登台 MINI把性能與自由一次拉滿

記者鍾釗榛／綜合報導

MINI John Cooper Works Cabrio敞篷車。（圖／三立新聞網）

全新世代MINI John Cooper Works Cabrio正式導入台灣，這不只是MINI史上首款在台販售的JCW敞篷車，更是一輛把性能與自由感一次拉滿的狠角色。打開軟篷，JCW一貫的賽道血統直接迎風釋放，無論市區穿梭、山路攻彎或海岸巡航，都能感受到速度、聲浪與操控同步湧現的爽快體驗。

全新世代MINI John Cooper Works Cabrio正式導入台灣。（圖／MINI提供）

231匹馬力上身

動力核心搭載2.0升TwinPower Turbo四缸渦輪引擎，最大輸出231匹馬力、38.7公斤米扭力，0到100公里加速僅6.4秒，極速上看245公里。搭配七速雙離合器自手排與換檔撥片，油門反應直接、換檔節奏俐落，再加上JCW專屬懸吊調校，即使敞篷狀態，操控依舊保有招牌Go-Kart手感。

動力核心搭載2.0升TwinPower Turbo四缸渦輪引擎。（圖／MINI提供）

18秒開篷，速度與自由隨時切換

電動軟篷只要18秒就能完全打開，行駛中30km/h以下也能操作，想要全敞或天窗模式隨心切換。MINI招牌的Always Open開篷計時功能，會在圓形OLED中控螢幕記錄每一次迎風時刻，把駕馭樂趣變成專屬回憶。外觀搭配18吋JCW輪圈、紅色煞車卡鉗與運動化空力套件，性能氣場一眼就懂。

外觀搭配18吋JCW輪圈、紅色煞車卡鉗與運動化空力套件。（圖／MINI提供）

科技與安全一次到位

車內以JCW運動座椅、專屬方向盤與紅色縫線堆疊熱血氛圍，搭配harman/kardon音響，開篷聽歌更有感。七種MINI駕馭模式中，Go-Kart模式火力全開，油門、轉向與聲浪全面升級。Level 2駕駛輔助與自動停車系統同步到位，讓性能車也能輕鬆應付日常。

內裝採用JCW運動座椅、專屬方向盤與紅色縫線堆疊熱血氛圍。（圖／MINI提供）

