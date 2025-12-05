【怎能不愛車】JDM粉尖叫！NSX初代重生版超限量、身價驚人

記者鍾釗榛／綜合報導

初代Honda NSX重生版Tensei超跑。（圖／翻攝Pininfarina網站）

初代Honda NSX在跑車迷心中一直是傳奇級存在，而現在這款90年代的日本神車，將以超稀有改裝版姿態復活！義大利設計名門賓尼法利納操刀，搭配JAS Motorsport多年賽車技術，把第一代NSX的底盤重新包上全碳纖維外衣，打造全新重生版「Tensei」，光聽名字就很有武俠味。

第一代NSX的底盤重新包上全碳纖維外衣重生。（圖／翻攝Pininfarina網站）

碳纖維外型＋現代化LED

從JAS公開的照片來看，Tensei的車體線條保留初代NSX的味道，但細節升級滿滿現代感，不只換上超薄LED日行燈、全新輪圈與專屬JAS標誌，甚至疑似保留原本最標誌性的彈出式大燈，根本是向全球車迷投放回憶殺。

Tensei的車體線條保留初代NSX的味道。（圖／翻攝Pininfarina網站）

六速手排才是真浪漫

Tensei依舊維持NSX最經典的3.0升V6引擎，不過JAS表示將重新調校，力求把動力、扭力與反應都推到最大值。變速箱只搭配六速手排，完全就是懂車人規格。買家還能選左駕或右駕，滿足不同市場的收藏需求。

Tensei依舊維持NSX最經典的3.0升V6引擎。（圖／翻攝Pininfarina網站）

售價未公布但肯定貴到嚇人

JAS強調Tensei的產量會「非常非常少」，光聽這句話就知道價格肯定不便宜。以目前的市場推估，最終售價很可能上看台幣7位數甚至8位數級距，真正屬於「只給能收藏的人」的超限量作品。更多性能數據要等明年揭曉，但外觀已經狂到足以掀起全球車迷騷動。

Tensei的產量將非常稀少。（圖／翻攝Pininfarina網站）

