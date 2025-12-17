【怎能不愛車】Jeep 85周年限定版 Wrangler戴上經典「白帽子」

記者鍾釗榛／綜合報導

Jeep Wrangler Whitecap限定版。（圖／翻攝Jeep網站）

為慶祝品牌邁入85週年，Jeep替Wrangler規劃了一整年的「生日驚喜」，幾乎每個月都會推出一款特別版車型，讓老車迷與越野玩家輪番驚喜。繼11月以高調紫色現身的Moab 392後，12月登場的Whitecap則選擇回歸原點，用最經典的方式，喚醒CJ世代的記憶。

Jeep Wrangler 12月限定版Whitecap。（圖／翻攝Jeep網站）

靈感直接來自CJ-5年代

Whitecap的設計靈魂，來自1950到1980年代的CJ-5 Universal Jeep。當年那頂北極白硬頂不只是造型元素，更是為寒冷地區量身打造，能反射陽光、在雪地中更容易被辨識，如今這樣的機能美學，被完整移植到現行JL世代Wrangler上。

靈感來自1950到1980年代的CJ-5 Universal Jeep。（圖／翻攝Jeep網站）

亮白色硬頂、白色七孔水箱護罩邊框，加上車身同色輪拱，讓整體視覺乾淨又有力量感，車側「1941」貼花則直接點出Jeep的軍用血統。Rubicon車型還多了白色引擎蓋貼紙，就算選配白色Sky One-Touch電動軟頂，敞篷狀態下依舊維持高度一致的美感。

Rubicon車型多了白色引擎蓋貼紙。（圖／翻攝Jeep網站）

骨子裡還是那台硬派Wrangler

Whitecap套件不碰動力與底盤設定，Sahara與Rubicon依舊可選2.0升渦輪四缸或3.6升V6引擎，搭配Selec-Trac四驅系統，不論偏好全時或分時四驅，該有的攀爬、涉水與脫困能力，一樣完整保留。

Sahara與Rubicon依舊可選2.0升渦輪四缸或3.6升V6引擎。（圖／翻攝Jeep網站）

Whitecap不是懷舊噱頭，而是Jeep用現代技術重新詮釋經典設計的示範作。對想要風格、也不願犧牲越野實力的車迷來說，這款85週年特別版，正好踩在情懷與實用之間的甜蜜點上。

Jeep Wrangler Whitecap限定版。（圖／翻攝Jeep網站）

