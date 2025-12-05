【怎能不愛車】Kia性能GT曝光 神秘概念車現身

記者鍾釗榛／綜合報導

Kia電動概念車。（圖／翻攝Kia網站）

Kia最近釋出一連串模糊又有點神祕的預告圖，立刻引爆車迷討論，因為它實在太像傳說中的Stinger電動後繼車。Stinger在2023年停產後就一直被傳會以純電姿態回歸，而如今的線索看起來相當有八九成機會正指向這款全新的豪華電動旅行車。

外形神似一輛性能轎跑。（圖／翻攝Kia網站）

完全不同於過去的Stinger

從預告圖能看出它擁有大傾斜角度的車頂線、掀背式尾部設計，空力外型比EV4更極致。雖然輪廓多少會讓人想到Stinger，但整體視覺明顯更前衛，完全貼合起亞新世代的造型語言。取消B柱、巨型玻璃車頂等設定，也直接宣告，這就是純概念車的野心。

廣告 廣告

空力外型比EV4更極致。（圖／翻攝Kia網站）

規格暗藏玄機

相較於車長4,730 mm的EV4，這輛神祕GT看起來更大，短車頭意味著完全不考慮放燃油引擎，百分百傾向電動平台。外媒推測它可能使用Ioniq 6的底盤，若不是，也可能導入更先進的eM平台，續航力提升可望超過50%。單馬達後驅、雙馬達四驅等動力編成，也被視為最合理的配置。

跑格電動車迷已經等不及

雖然EV2已確定在1月登場，但這款神祕電動GT暫時沒有官方亮相時程。若順利進入量產，業界預估最快也要等到2027年，並將成為起亞提升全球電動車銷量的重要旗艦角色。只是價格勢必較高，未必能創造大量銷量，但話題度絕對爆棚。

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】Jaguar不走溫和路線了！Type 00外型狂到車迷吵翻天

【怎能不愛車】JDM粉尖叫！NSX初代重生版超限量、身價驚人

電動車免牌照稅延長！但2030起將付「道路養護費」

【怎能不愛車】曬太陽就能跑！電動機車靠「翅膀」吸收能量

