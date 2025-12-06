【怎能不愛車】LFA重生卻是純電！外型超帥但車迷喊：我好想念V10

記者鍾釗榛／綜合報導

Lexus LFA概念車。（圖／翻攝Lexus網站）

Lexus LFA自2012年停產後，車迷心中一直有個洞。畢竟全球只有500輛、V10高轉天籟又一車難求。如今，Lexus終於端出「全新LFA概念車」，讓大家的心臟瞬間漏拍一下，直到得知它沒引擎、只有電池為止。是的，新LFA是純電車，連馬力、電池容量都還不公開。

Lexus LFA概念車採用純電動力。（圖／翻攝Lexus網站）

沒有V10的LFA

Lexus強調，LFA不只是一具自然進氣V10，而是一種工程精神的延續。不過話講得漂亮，車迷還是忍不住想念那9,500rpm的狂怒聲浪。但既然是概念車，能披露的資訊有限，只能先接受LFA電動化的現實。

廣告 廣告

官方表示新LFA是一種工程精神的延續。（圖／翻攝Lexus網站）

全新鋁製底盤曝光

雖然動力資訊全保密，但底盤技術倒是公開了。新LFA採用超輕量、高剛性的全鋁底盤，與同日亮相的Toyota GR GT和GT3賽車共用架構。差別只在於Toyota用的是雙渦輪V8混動，而LFA放的是電池組。

Lexus LFA概念車，與同日亮相的Toyota GR GT和GT3賽車共用架構。（圖／翻攝Lexus網站）

外觀更兇更霸氣

外型部分與先前亮相的運動概念車幾乎如出一轍。車長達4690mm，比上一代LFA多了10英吋；車寬2040mm，也更壯碩。整體依舊低趴銳利，看起來離量產不遠。內裝則採用戰鬥機風格駕駛艙，但沒有中控大螢幕，強調以駕駛為核心。

外型部分與先前亮相的運動概念車幾乎如出一轍。（圖／翻攝Lexus網站）

內裝則採用戰鬥機風格駕駛艙。（圖／翻攝Lexus網站）

真正的下一代LFA還要再等等

目前量產規格全是謎，上市時間也未公布。不過可以確定的是LFA的名字正式回歸，而純電時代的Lexus，似乎也準備用另一種方式再創傳奇。

Lexus LFA概念車。（圖／翻攝Lexus網站）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】3.5秒破百 Hiro電動機車數據像開外掛

【怎能不愛車】Toyota真的造超跑！GR GT規格、配備直接攻頂

【怎能不愛車】Kia性能GT曝光 神秘概念車現身

【怎能不愛車】比Kuga小一號 福特越野車讓粉絲狂敲碗

