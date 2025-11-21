【怎能不愛車】Magma GT概念超跑 被讚「科尼賽克同等級」

記者鍾釗榛／綜合報導

現代汽車旗下豪華子品牌Genesis，成為獨立品牌已滿十週年，人氣一路攀升，現在更把高性能品牌Magma推向全球舞台。最新亮相的Magma GT概念車在法國首發，被官方形容為「品牌未來十年性能傳承的方向」，堪稱Genesis進軍性能與賽車界的全新里程碑。

Magma GT概念車在法國首發。（圖／翻攝Genesis網站）

性能旗艦藍圖正式啟動

這款概念車呼應品牌先前公布的產品路線圖，其中包括超旗艦車型「Magma Halo」，象徵Genesis打算玩真的、正式跨足豪華高性能市場。同時這台Magma GT也明確暗示品牌要挑戰GT賽車組別，與先前宣布2027年參加IMSA跑車錦標賽的計畫完美接軌。

廣告 廣告

Magma GT也明確暗示品牌要挑戰GT賽車組別。（圖／翻攝Genesis網站）

外型狂到像科尼賽克

雖然動力細節仍保密，但Genesis強調Magma GT不只追求速度，而是把豪華與賽車特性融合成全新的設計語言。超低車頭、俐落車頂線條、寬厚後輪拱，搭配蝴蝶門、船尾式座艙與品牌招牌的雙線式燈組，整體風格甚至有點像韓國版科尼賽克(Koenigsegg)，氣勢相當驚人。

性能願景的「戰略燈塔」

Genesis設計總監Luc Donckerwolke表示，Magma GT是品牌性能願景的巔峰，也是他們打造真正賽車性能的最佳象徵。這台概念車不只是設計宣言，更是Genesis挺進賽車世界、拓展高性能產品線的重要起點，未來量產進度也讓車迷格外期待。

更多三立新聞網報導

「樂高」真的組車隊！新賽車亮相、正式參戰F1 Academy

【怎能不愛車】你買不到量產、只能客製！保時捷車殼造出夢幻跑車

【怎能不愛車】EX30 Plus試駕 科技配備大升級、值得多花這筆！

歐盟禁售燃油車掀戰！車廠反彈：再這樣產業會斷尾

