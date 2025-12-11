【怎能不愛車】Opel Astra小改款 內裝科技大升級

記者鍾釗榛／綜合報導

Opel正式為旗下掀背車Astra推出中期小改款，這次改動主要集中在車頭設計。全新的Vizor水箱護罩搭配更寬大的LED燈組，將發光的Opel Blitz廠徽巧妙融入其中，官方稱這套設計語言為「Opel Compass」，未來所有車型都將沿用。加上全新雙色輪圈和更大進氣口，讓Astra看起來更現代、更有個性。

全新的Vizor水箱護罩搭配更寬大的LED燈組。（圖／翻攝Opel網站）

旅行車也同步更新

除了五門掀背車型，Astra Sports Tourer旅行車同樣加入小改款行列。這意味著追求大空間和實用性的買家，也能享受到全新設計與科技升級。保險桿細微調整後，車尾比例看起來更協調，也讓整體外觀更有完整感。

Opel Astra掀背車。（圖／翻攝Opel網站）

Astra Sports Tourer旅行車。（圖／翻攝Opel網站）

內裝升級

Astra內裝也跟上潮流，駕駛艙將換上更大尺寸的數位螢幕，並提供全新內裝材質選擇。最新駕駛輔助系統也將導入，讓日常通勤更安全，科技氛圍更濃厚，完全符合現代小型掀背車的需求。

駕駛艙將換上更大尺寸的數位螢幕。（圖／翻攝Opel網站）

競爭力不減

動力部分預計會跟小改款Peugeot 308相似，包括渦輪增壓四缸引擎和油電混合選項。雖然Volkswagen Golf、Peugeot 308仍是市場主流，但Astra憑藉精準的設計與新科技，也有機會搶攻喜歡歐系掀背車的買家心。

動力包括渦輪增壓四缸引擎和油電混合選項。（圖／翻攝Opel網站）

中期改款延續市場競爭力

執行長Florian Huettl表示，更新後的Astra將以「更銳利、更精準的設計亮點與創新科技」吸引消費者目光。雖然Ford Focus與Renault Megane等老對手已退出級距，Opel Astra仍將在這個競爭激烈的歐系掀背市場上，扮演重要角色。

Opel Astra掀背車。（圖／翻攝Opel網站）

