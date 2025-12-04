【怎能不愛車】Ranger區域限定 Super Duty戰力直逼重型皮卡

記者鍾釗榛／綜合報導

福特Ranger Super Duty XLT皮卡。（圖／翻攝Ford網站）

福特自1983年投入中型皮卡市場，累積超過40年的深厚底蘊。今年推出的 Ranger Super Duty本就主打重型級的拖曳與載重能力，如今福特澳洲增添XLT車型，正式把皮卡實用性、越野性能與豪華配備揉成一台更全面的硬派猛獸。

福特Ranger Super Duty XLT，主打重型級的拖曳與載重能力。（圖／翻攝Ford網站）

豪華程度翻倍不翻價

XLT（Extra Luxurious Truck）這個名稱可追溯到1970年代，如今以更實惠卻升級滿滿的方式回歸。Ranger Super Duty XLT標配真皮包覆、加熱通風座椅、防水腳踏墊與18吋鋁圈，豪華感直接拉滿，但仍維持比頂規車型更親民的價位策略，算是讓皮卡玩家「享受不加價」的代表作。

福特Ranger Super Duty XLT豪華感直接拉滿。（圖／翻攝Ford網站）

V6柴油動力硬到沒朋友

真正讓Super Duty被稱作「重型皮卡」的關鍵，在於它的硬派實力。搭載3.0升Power Stroke渦輪柴油V6，可輸出207匹馬力與600牛頓米扭力，拖曳能力接近4.5公噸，總組合重量更達8公噸級。搭配10速自排、前後差速鎖與全時四驅，完全就是專為重載、工地、拖車與越野玩家打造。

搭載3.0升Power Stroke渦輪柴油V6，可輸出207匹馬力與600牛頓米扭力，拖曳能力接近4.5公噸。（圖／翻攝Ford網站）

真正專為惡地生的猛獸

為了因應惡劣環境，Super Duty進行大幅強化，加寬輪距、升級車架、提升懸吊承載力，涉水深度達85公分，並標配全地形輪胎和涉水喉。新款車型也終於新增原廠貨箱，不再需要車主外改，使用上更便利。

為了因應惡劣環境，Super Duty進行大幅強化。（圖／翻攝Ford網站）

只在澳洲有

目前Ranger Super Duty僅在澳洲販售，沒有出口計畫。不過由於平台同樣源自全球T6架構，若未來導入台灣市場，勢必會吸引喜歡硬派皮卡又不想開太大型車的族群。

