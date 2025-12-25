【怎能不愛車】Toyota小休旅Urban Cruiser 台北車展登場

記者鍾釗榛／綜合報導

豐田 Urban Cruiser 電動小休旅。（圖／翻攝Toyota網站）

「2026 台北新車暨新能源車大展」尚未開展，Toyota已先丟出震撼彈，全新世代Urban Cruiser確認登台亮相。這款量產自Urban SUV Concept的純電小休旅，不只是新車而已，更代表Toyota以「油電＋純電」雙車佈局，攜手Yaris Cross正面迎戰競爭最激烈的B-SUV級距。

Urban Cruiser將登上「2026 台北新車暨新能源車大展」展台。（圖／翻攝Toyota網站）

概念車幾乎原封不動上路

Urban Cruiser外型幾乎照搬概念車設定，整體風格相當前衛。車頭導入電動車家族招牌的「鎚頭鯊」設計，細長日行燈一路橫貫，搭配封閉式水箱護罩，科技感直接拉滿。雖然主打都會使用，但下緣大量防刮材質、立體輪拱與短前後懸設定，讓它看起來一點也不柔弱。

車頭導入電動車家族招牌的「鎚頭鯊」設計。（圖／翻攝Toyota網站）

車格放大

車身尺碼為4,285mm長、1,800mm寬、1,635mm高，軸距2,700mm，明顯比 Yaris Cross大一號，不只存在感更強，也預告車室表現更寬裕。依等級不同提供17至19吋鋁圈，從舒適取向到運動風格都能對應。

Urban Cruiser比 Yaris Cross大一號。（圖／翻攝Toyota網站）

空間自己決定

受惠於純電平台平整化底盤，Urban Cruiser直接解放車內空間，其中最吸睛的就是後座前後滑移功能，在同級小休旅中相當少見。不論想要更多膝部空間，還是把行李廂塞好塞滿，都能隨需求調整。高階車型也會配置數位儀表與大尺寸中控螢幕，無線Apple CarPlay、Android Auto全數到位，充電時還能開啟「My Room」模式，車內照樣吹冷氣、看影音。

高階車型配置數位儀表與大尺寸中控螢幕。（圖／翻攝Toyota網站）

具備後座前後滑移功能。（圖／翻攝Toyota網站）

雙電池＋四驅

動力部分提供49 kWh與61 kWh兩種電池版本，高階車型在WLTP測試下續航目標可達400公里，足以應付日常通勤與跨縣市移動。61 kWh車型更能選擇AWD四驅設定，加入 Trail Mode 與陡坡緩降系統，讓Urban Cruiser不只會跑市區，偶爾走點碎石路也能從容應付。

動力部分提供49 kWh與61 kWh兩種電池版本。（圖／翻攝Toyota網站）

