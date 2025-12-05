【怎能不愛車】Toyota真的造超跑！GR GT規格、配備直接攻頂
記者鍾釗榛／綜合報導
Toyota Gazoo Racing如期端出今年最震撼的作品，全新GR GT原型車。這輛強調以駕者致上的純種跑車，一口氣塞入4.0升V8渦輪引擎搭配電動馬達，最大輸出來到650ps、扭力86.7kgm，極速更達320km/h，完全是奔著賽道級規格而來。
車身設計狠到不講武德
為了讓性能徹底發揮，GR GT採用全鋁合金車架，車頂、引擎蓋等部位更換上CFRP碳纖維，大幅壓低重量至1,750公斤左右。在4,820×2,000×1,195mm的大尺碼之下依舊能做到低重心，加上極度講究的空氣力學，Toyota 強調不論高速公路或賽道，都能給駕駛滿滿信心。
外觀霸氣進化
GR GT的外型承襲Toyota近年慣用的Hammer Head設計語彙，貫穿式銳利頭燈、巨大進氣壩、還有誇張的引擎蓋進氣口，都讓人一眼瞬間記住它。從取消 B 柱、碳纖車頂、隱藏式車門把，到Michelin Cup 2跑胎與Brembo碳陶煞車，每個細節都滿滿賽車味。
2027有望正式問世
雖然性能誇張，但GR GT也沒有放棄日常需求，數位儀表、中控螢幕與包覆性極佳的皮質跑車座椅都一應俱全。原型車接下來會持續測試，預計最快2027年正式亮相量產版。這輛車一旦上市，勢必成為Toyota新世代性能代表作。
更多三立新聞網報導
【怎能不愛車】Kia性能GT曝光 神秘概念車現身
【怎能不愛車】比Kuga小一號 福特越野車讓粉絲狂敲碗
日本輕型小車迷倒美國人？川普：比金龜車還萌、我已下令放行！
【怎能不愛車】Jaguar不走溫和路線了！Type 00外型狂到車迷吵翻天
其他人也在看
第六代Toyota Rav4中國大混戰！價低已經是常態，終身保固才是賣點？
第六代Toyota Rav4中國大混戰！價低已經是常態，終身保固才是賣點？SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 2
川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售
彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、...聯合新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
福特執行長揭露停產Mondeo原因！暗示Ford將推價格親民的高性能後驅轎跑
福特近年的產品策略起伏不小，從大幅縮減傳統車款，到電動車規劃多次調整，外界普遍認為品牌正處於「重新定位」的關鍵時刻。然而，福特執行長Jim Farley近日在一段曝光的影片中，不僅罕見談到當年Mondeo（北美稱Fusion）停產背後的真正原因，更語帶玄機地暗示Ford正在考慮推出一款「價格親民、後輪驅動、強調性能的電動轎跑」。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
瞄準主流市場！Kia EV2量產版將現身 小尺寸電動休旅大有可為
Kia在電動車領域的擴張策略持續向前推進，繼EV6、EV9等車款成功搶佔市場後，品牌即將迎接電動家族中體型最小的成員，全新EV2電動休旅車。儘管EV2概念車已在今年初的Kia EV Day上首次亮相，但其量產版本預計將於1月9日在比利時布魯塞爾車展上進行全球首發，這意味著這款小型電動車已從設計藍圖走向現實。Kia此舉明確展示了其透過涵蓋各種尺寸產品，實現在全球電動車市場全面佈局的野心，並預計在歐洲製造，以滿足當地客戶的需求。Kia在電動車領域的擴張策略持續向前推進，品牌即將迎接電動家族中體型最小的成員，全新EV2電動休旅車。從Kia釋出的預告圖片中，儘管車輛披著神秘面紗，但仍能觀察到量產版EV2在設計上盡可能忠於概念車。它保留了概念車方正的車頭、腰線上的獨特折角、略帶運動感的車頂線條以及車尾的擾流板，整體輪廓與結實的比例都未有太大改變。然而，為了符合嚴格的碰撞法規，可以預期量產版將不可避免地做出調整，例如前懸看起來會更長，並且將採用傳統的B柱設計，這都是概念車轉化為道路可行車輛的必然取捨。 儘管官方尚未公佈確切的動力和續航規格，但我們可以根據Kia其他入門級電動車的配置進行合理推測。ECarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／重金改造「追風」被撞爛 車主傻眼：保險估理賠2.5萬
獨家／重金改造「追風」被撞爛 車主傻眼：保險估理賠2.5萬EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
V8油電、650ps、鋁合金車架，Toyota Gazoo Racing發表GR GT
Toyota Gazoo Racing如期帶來品牌跑車GR GT，以駕駛者至上理念開發的GR GT，搭載一具4.0升V8渦輪引擎+電動馬達系統，能提供650ps強悍動力，鋁合金車架和低重心配置，更進一步打造出人車合一操駕感受。Toyota Gazoo Racing如期帶來品牌跑車GR GT原型車，以駕者致上為理念、專為街道而生的賽車GR GT，搭載一具4.0升V8渦輪引擎+電動馬達，進而帶來650ps/86.7kgm最大動力輸出，在此性能推動下GR GT有著320km/h極速表現。 為能徹底發揮GR GT性能實力，車身方面採用鋁合金車架搭配引擎蓋、車頂等部位碳纖維，因此在4,820mm×2,000mm×1,195mm車身尺碼下，車重也控制在1,750公斤，同時盡可能的低重心配置和空氣力學設計，都為讓GR GT無論賽道或是高速都有著絕佳表現。 GR GT即便追求性能，但在座艙方面數位儀表、中控螢幕、皮質跑車座椅也兼顧道路日常實用舒適性。此次展出GR GT為原型車，在此之後會不斷測試改善，預計2027年會正式發表。 四出排氣管充分顯示出GR GT的性能。GR GT車身尺碼為4,820mm×Carture 車勢文化 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
【改裝實戰】 Kia Carnival奢華黑化內裝改造 媲美豪車內裝等級
現今當紅的正七人座MPV車款-Kia Carnival，憑藉著寬敞乘坐空間、豐富主被動安全配備、高科技感內裝與充沛扭力輸出等優勢，在國內MPV市場中取得一席之地，而近日就有Kia Carnival車主想要提升愛車內裝等級，尋求高雄韓系車專改店-車之王的協助，進行全車內裝黑化與奢華配備的改造，改裝效果如何呢？車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普大幅放寬車輛油耗標準 車價估降千元
川普總統3日宣布，計畫撤銷拜登時代推出的燃油效率標準，認為有關標準推高了新車成本，實際等於「電動汽車強制令」。各家汽車製...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
Audi Q系列年末優惠開炸！月付9,999就能開回家
歲末將至，台灣奧迪祭出「Audi Q 系列年末限時禮遇」，讓想入手豪華休旅的買家有了最甜的時機點。這次涵蓋Q3、Q4 e-tron、Q6 e-tron、Q7、Q8五大熱門車系，提供低頭款、超低月付到0利率等多項方案，就是要讓更多人以最靈活的方式開上四環休旅。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
Civic Type-R FL5氣壓姿態改造 「動」、「靜」皆宜！
對於喜愛JDM日系性能車的車迷朋友來說，Honda Civic Type-R FL5是相當耀眼的存在，他除了能對抗歐系鋼砲大軍外，身負Civic Type-R的血統，也是一部非常具有駕駛樂趣的車款，同時只要適度改裝，也能成為展現姿態風格的好車，就像這部換上氣壓避震器的作品一樣，要動要靜都可以！車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
機車綠燈起步突「翹孤輪」 騎士連人帶車衝出
彰化縣 / 綜合報導 1輛雙載機車停在彰化一處路口，綠燈剛要起步時整輛機車卻翹孤輪暴衝出去，後座乘客嚇到尖叫跳車，而騎士則被機車帶著衝了出去，雖然他緊握油門想穩定車頭，最後機車還是失去平衡倒在路中間，旁邊其他騎士趕快閃躲，幸好2人都沒有受傷。重機業者推測，當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大，才瞬間彈射出去，警方也說，道路翹孤輪行為將可以開罰最高2萬4千元罰鍰。路口剛綠燈，左邊1輛雙載機車急催油門起步，整輛車翹孤輪暴衝出去，後座乘客沒坐穩直接從後座滑了下來嚇到尖叫趕快跳車，前方騎士被機車拖著衝出去，他疑似想控制車頭還是失敗了，最後失去平衡，整輛車倒在道路中間。這是發生在昨(3)日一早7點多彰化埤頭鄉彰水路路口，換個角度再看1次，左邊的機車暴衝時，車頭被拉到幾乎和道路垂直，後座乘客要跌落時，趕快用雙腳踩地，但前方騎士被機車帶著往前跑，左邊1輛機車看到趕快往左邊閃避，而後面的汽機車也嚇到不敢往前，幸好兩人都沒有大礙。重機業者說：「感覺離合器和補油門力量大小沒有掌握好。」重機業者推測當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大才瞬間彈射出去。民眾說：「感覺是想耍帥，想要女生抱他。」、「我會很生氣，才剛起步，撞上的話很危險。」民眾認為，可能是騎士想耍帥失敗，認為在道路騎車還是要以安全為先，警方說：「這件事故沒有接獲報案，但警方提醒，道路翹孤輪行為，可以開罰最高2萬4千元，吊扣牌照6個月，民眾不要以身試法。」 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】JDM粉尖叫！NSX初代重生版超限量、身價驚人
初代Honda NSX在跑車迷心中一直是傳奇級存在，而現在這款90年代的日本神車，將以超稀有改裝版姿態復活！義大利設計名門賓尼法利納握刀，搭配JAS Motorsport多年賽車技術，把第一代NSX的底盤重新包上全碳纖維外衣，打造全新重生版「Tensei」，光聽名字就很有武俠味。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
數百台Porsche突遭「鎖死、無法啟動」！車主懷疑蓄意衛星干擾 保時捷公司回應了
保時捷（Porsche）以「性能」聞名全球，多款車型在加速、操控與賽道表現上都屬同級佼佼者。不過，俄羅斯近日卻出現大批保時捷車主反映「愛車突然失去動力、無法啟動」，數百輛車因此陷入癱瘓。由於問題疑似與車輛追蹤系統失去衛星連線有關，不少車主懷疑這是遭到刻意干擾所致。對此，保時捷公司也正式作出回應。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
國道10號嚴重車禍！7車連環撞畫面曝 6人輕傷送醫
即時中心／潘柏廷報導國道10號西向3.9公里處、鼎金系統至仁武路段，今（4）日上午9時39分發生一起嚴重車禍；初步掌握，疑似貨櫃車與小客車發生擦撞後，連帶包含後方的大貨車、小貨車、槽車、小客車、砂石車等7車也受到波及，演變成7車連環撞的情況，目前確定事故造成6人輕傷送醫，詳細事故原因仍有待後續釐清。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LF-ZC與小改RZ領軍Lexus台北車展陣容，大改ES望扮神秘嘉賓？
面對12月31日開展的2026台北新車暨新能源車特展，Lexus總代理和泰汽車日前揭露參展陣容，預告將以「Lexus Electrified」為主題，持續對台灣消費者溝通Lexus碳中和願景，並將導入LF-ZC概念車為主角，搭配預計於12月上市的RZ 550e F Sport，展現Lexus現在以及未來的電動化藍圖。地球黃金線 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
國一豐原路段＂4車連環撞＂ 33歲男駕駛＂傷重不治＂
中部中心／綜合報導國道一號南下，豐原路段，4日凌晨1點多，發生嚴重追撞事故，一台聯結車撞上砂石車後又撞上轎車，後方租賃廂型車閃避不及也追撞上去，租賃車上33歲男駕駛，傷重不治。而同一時間，在對向北上協助處理掉落物的拖吊車，也遭後方來車撞擊，國道一凌晨兩起事故，加起來一共釀1死10傷。現場一片狼藉，聯結車，卡在分隔島上，它底下，還壓著一台白色轎車，車頂被削平，情況相當危急，車上還有兩大一小，搜救人員緊急請來專業機具，將大車撐高。所幸車上3人意識都清楚，趕緊送醫治療，但一旁的黑色租賃廂型車，狀況也非常不樂觀。國一4車連環撞! 轎車＂頂部被削平＂幸車上3人意識清楚（圖／民視新聞）車體凹陷，嚴重變形，安全氣囊，全都爆裂，驚悚車禍就發生在，4日凌晨1點多，國道一號南下豐原路段，42歲的林姓駕駛，開著重達40噸的聯結車，行駛在外側車道，突然追撞前方砂石車，又撞向內側車道的轎車，後方租賃車閃避不及，也追撞上來，而車上的33歲駕駛，被消防人員救出時，頸部斷裂，送醫後宣告不治。租賃廂型車＂閃避不及＂追撞 駕駛＂頸部斷裂＂送醫不治（圖／民視新聞）這起嚴重4車追撞事故，造成8傷1死，但事發後，一台拖吊車，到對向協助撿拾掉落物時，也遭後方來車追撞，後方轎車駕駛及乘客共2人受傷送醫。國一凌晨，兩起追撞車禍，南下4台、北上2台，一共造成10傷1死，作為源頭的聯結車駕駛，經檢測沒有酒駕，但事故中，遭撞的砂石車，沒有停留在現場，卻直接駕車離開，警方已通知駕駛到案說明，依法開罰。《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：國一豐原路段「4車連環撞」 33歲男駕駛「頸部斷裂」不治 更多民視新聞報導公車駕駛尿急停紅線！員警恍神撞上「車頭全毀」畫面曝光6機車等紅燈遭汽車撞上 28歲女卡車底眾人救援驚悚車禍！ 台中女騎士魂斷大車底 彰化追撞釀二次事故民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
騎士遭曳引車追撞捲車底亡 肇事駕駛過失致死移送
台中市 / 綜合報導 今（3）日中午11點多，在台中烏日區環中路7段及五光路口，一名60歲女騎士正要右轉，卻被後方駕駛曳引車追撞，連人帶車捲入車底，當場死亡，家屬接獲噩耗前往現場時情緒崩潰，難以接受就此天人永隔。事故過程的監視器曝光，恐怕又是視線死角釀禍，33歲的肇事男駕駛，被依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。監視器畫面拍下，騎士行經到路口後，不幸遭到後方轉彎車輛追撞上去，騎士連人帶車捲入車底後，駕駛趕緊停下車輛下車察看，並通報警方到場，事發後駕駛，神情緊張，萬萬沒想到行駛過程，出了意外，騎士當場不治。事發就在3日，中午11點多，開著貨運曳引車81年次吳姓男駕駛，以及騎乘機車的54年次陳姓女子，先是在環中路7段外側停等紅燈，正當綠燈起步，雙方要右轉進入五光路時發生碰撞。烏日交通分隊分隊長劉于豪說：「於事故地點吳男與前方同向轉彎之陳女發生碰撞，本起事故不幸造成陳女身亡，吳男駕駛經警方實施酒測無飲酒情事，全案依事故處理程序調查處理，並依過失致死罪嫌將吳男移請台中地方檢察署偵辦。」記者VS.家屬說：「(方便說一下嗎)，謝謝。」死者妹妹及年約30歲兒子，接獲噩耗難以接受，沒想到，陳姓女子外出卻就此天人永隔，吳姓駕駛酒測值為0，究竟是否視線死角導致意外，有待進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／福特12月優惠 多款車型大特價
愛玩車／福特12月優惠 多款車型大特價EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／2025依舊亮眼 Kia已賣近萬輛
愛玩車／2025依舊亮眼 Kia已賣近萬輛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話