【怎能不愛車】Toyota真的造超跑！GR GT規格、配備直接攻頂

Toyota GR GT原型車。（圖／翻攝Toyota網站）

Toyota Gazoo Racing如期端出今年最震撼的作品，全新GR GT原型車。這輛強調以駕者致上的純種跑車，一口氣塞入4.0升V8渦輪引擎搭配電動馬達，最大輸出來到650ps、扭力86.7kgm，極速更達320km/h，完全是奔著賽道級規格而來。

採用4.0升V8渦輪引擎搭配電動馬達，最大輸出來到650ps。（圖／翻攝Toyota網站）

車身設計狠到不講武德

為了讓性能徹底發揮，GR GT採用全鋁合金車架，車頂、引擎蓋等部位更換上CFRP碳纖維，大幅壓低重量至1,750公斤左右。在4,820×2,000×1,195mm的大尺碼之下依舊能做到低重心，加上極度講究的空氣力學，Toyota 強調不論高速公路或賽道，都能給駕駛滿滿信心。

GR GT採用全鋁合金車架，車頂、引擎蓋等部位更換上CFRP碳纖維。（圖／翻攝Toyota網站）

低重心與強調空力設計。（圖／翻攝Toyota網站）

外觀霸氣進化

GR GT的外型承襲Toyota近年慣用的Hammer Head設計語彙，貫穿式銳利頭燈、巨大進氣壩、還有誇張的引擎蓋進氣口，都讓人一眼瞬間記住它。從取消 B 柱、碳纖車頂、隱藏式車門把，到Michelin Cup 2跑胎與Brembo碳陶煞車，每個細節都滿滿賽車味。

承襲Toyota近年慣用的Hammer Head設計語彙。（圖／翻攝Toyota網站）

2027有望正式問世

雖然性能誇張，但GR GT也沒有放棄日常需求，數位儀表、中控螢幕與包覆性極佳的皮質跑車座椅都一應俱全。原型車接下來會持續測試，預計最快2027年正式亮相量產版。這輛車一旦上市，勢必成為Toyota新世代性能代表作。

內裝不失日常使用的實用性。（圖／翻攝Toyota網站）

Toyota GR GT原型車。（圖／翻攝Toyota網站）

